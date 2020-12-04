《ＩＰＯ反應》裕勤控股公開超購近３６倍，一手中籤率兩成

《經濟通通訊社４日專訊》香港海事建築工程分包商裕勤控股（０２１１０）下周一（７日
）掛牌，在港接獲３３５７５份申請認購合共約２０﹒４５億股，超購３５﹒７９倍。定價每股
０﹒２２５元，為招股價介乎０﹒２２５元至０﹒２７元之下限。一手１００００股中籤率２０
％，認購２７８０萬股的「頭錘飛」有６張，中籤率２１﹒０２％。認購７０手穩獲一手。公司
獨家保薦人為紅日資本。
由於錄得超額認購少於５０倍，已採取重新分配程序，香港公開發售項下的發售股份最終數
目為１﹒６６８億股，相當於全球發售項下初步可供認購的股份總數３０％。國際發售項下的共
有１４０名承配人獲分３﹒８９２億股。相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的７０％。
估計是次集資所得款項淨額約８３４０萬元，約６７﹒６％將用於擴大船隊及地盤設備；約
１４﹒２％將用於聘用額外３５名全職員工；約４﹒５％用於提升人力資源；約８﹒５％用於獲
取潛在海事建築或其他土木工程的履約保證金及下達投標訂金；及約５﹒２％用作營運資金及其
他一般企業用途。（ｐｌ）
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇