《專家之言－張穎群》美股估值高企回吐或大，金融市場極大影響

《專家之言》美國上星期五（２７日）為傳統購物旺季，感恩節翌日「黑色星期五」。年內

受疫情影響，網上購物消費比前增加２１﹒６％至創出紀錄新高９０億美元，為歷來第二大的網

上購物金額。本周一（３０日）美國「網絡星期一」網上銷售額增長逾１５％到１０８億美元，

創下歷來網上購物紀錄。

市場憧憬疫苗可大量生產，相關股份齊造好。加上投資者對未來新政府充滿希望，更預期會

再放水或推出更多刺激經濟措施﹒帶動美股三大指數齊大幅造好，納指更連續第三日創出歷史新

高。與此同時，目前全球央行的貨幣寬鬆政策，和大量印鈔，將成為未來的最大債務危機， 債

務水平極高，甚至無法可計算出欠債多少。美國侯任總統拜登，及他提名的財政部長耶倫，皆主

張大量印鈔和加大開支，以刺激經濟，也說明在未來的負債仍會繼續創新高，美國當局不打算去

調整或減低。因此，近日的黃金大幅下滑，也正好是買入的時機，也表示美元已不是避險的好工

具。

但美國新冠狀肺炎疫情確診個案日見增加，單日更創出超過２０萬宗的紀錄，累計確診個案

更超越１４００萬宗。雖然疫苗測試已近成功，亦可準備大量生產。但相信最快也要到２０２１

年６月。有經濟學者警告，疫情問題嚴重，可會拖累經濟至雙底衰退。加上目前股市估值仍企在

極高位置，個別股票之市盈率更超越百倍，數目更佔標普內約五分之一。如股市稍現回吐，跌幅

會非常大，下滑速度也非常快，可能對金融市場造成極大影響。



＊經濟增長步伐快，優化融資吸外資＊



中國統計局公布製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５２﹒１，高過預期５１﹒５，比上月增

加０﹒７，更連續９個月企穩在５０以上擴張區。在生產指數、新訂單指數和供應商運送時間上

皆在５０以上，也明確指出製造業恢復增長的速度較預期快。內地財新公布１１月份的財新中國

製造業採購經理人指數ＰＭＩ為５４﹒９，高過預期５３﹒５及１０月份５３﹒６。並創出自

２０１０年１２月以來最高。由於經濟增長步伐比預期快，帶動製造業需求增加。同時帶動生產

指數和新訂單指數齊創出近１０年的高位。雖然出口增幅不及內需，但仍造到連續４個月上升。

同時因為需求的強勁增長，更帶動就業市場亦跟隨上升，也連升３個月，更創出自２０１１年６

月以來最高。

在目前內地上海和深圳交易所內，合共超過４１０１家上市企業，在２０１９年內造出營業

總額５０﹒４７萬億元人民幣，超越國內生產總值ＧＤＰ過半，而成為國內經濟主要來源，擁有

超過１﹒７５億個投資戶口。在全部的上市公司內，總市值７８萬億元人民幣，而成為全球第二

大市值的交易所。由２０００年開始到現時為止，整整２０年，增長速度１６倍，按年增長１５

％。內地多名金融機構要員齊表示，要提高直接融資的比重，加快股票註冊制度，以吸引更多融

資；提升上市公司質素，以融資發展作為基礎；提高債券市場發展，以成為輔助融資工具之一。

大力推進發展優質私募基金，和權益類基金，以推動資金長期進入。企業可以到主板上市籌集資

金，先利好企業，再利好券商。人民銀行加大定期操作逆回購或借貸便利，可按市場需求或寬緊

，以調整銀行體系內之流動性，避免過緊或太寬。多方面的利好因素，估計可直接推高上證或深

證指數。



＊小米突然見抽水，科技受累略見軟＊



由於有個別企業在上市後不久，股價即見急跌，更發現有不當行為。港交所（００３８８）

表示關注，並計劃提高主板上市企業之盈利預測，由目前最新財政年度盈利２０００萬元上調１

﹒５倍，而兩個財政年度要求３０００萬元亦上調兩倍。是次的改革，主要在限制中小企業的新

股申請上市。現時企業在主板上市，有盈利測試、市值或收入測試和現金流之測試，若合符最低

要求，即合資格申請上市。最低市值已在２０１８年由２億元上調至５億元，惟盈利預測則自１

９９４年到現在，未見調整。

恆指上周累計升幅４４３點至１﹒６８％，稍勝全周累升１﹒１６％的恆生科技指數。恆指

上星期曾高見２７０４０，唯最終未能升收在上。恆指在１１月最後一個交易日（本周一）以跌

５５３點收市，但整月累計升２２３４點，幅度９﹒３％。但首１１個月累計跌幅６﹒５６％，

並跑輸環球多個股票市場。當中最大升幅為納指３６％，深證升幅也達到３１％，日經平均指數

亦有１１﹒７％的升幅。在亞洲區而言，恆指最為弱勢，相信在１２月開始，應會回穩造好。傳

統的金融股在本持續造好，因為投資者預期企業明年盈利會大幅反彈。目前的內銀股息率有６至

７厘水平，投資者繼續持有，可算是高息高回報。

小米（０１８１０）公布先舊後新配售１０億股，配售價２３﹒７元，比周二（１日）收市

價２６﹒１５元折讓逾９％，集資２３７億元，連同發行８﹒５５億美元，約６６﹒７億港元的

７年期零息可換股債券，換股價呈溢價４０％。合共可籌集資金逾３００億港元，準備用作拓展

現有業務及戰略生態系統投資，主要為擴大現有的市場佔有率。由於集資金額頗大及突然，估計

復牌後沽壓會非常重。直接低開，最低造２３﹒１０元，惟迅速有投資者追捧，重上２４元。《

華盛証券 張穎群》

