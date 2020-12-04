《盤後部署》未有正面消息支持向上突破，港股料續好淡爭持

《經濟通通訊社４日專訊》美國參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，國會兩黨達成新一輪經濟

刺激協議指日可待，另外美國上周首次申請失業救濟金人數按周減少７﹒５萬至７１﹒２萬人勝

市場預期；但有傳輝瑞疫苗產量削半，令市場憂慮疫苗供應。隔晚美股先升後回，標指破頂後輕

微倒跌收市。恆指換馬在即，市場氣氛轉趨觀望，今早港股明顯缺乏方向，開升８３點後升幅輕

微擴大至８５點後回落，早段最低見過２６６５２點跌７６點，為全日低位。午後港股受惠科技

股、濠賭股及乳業股表現造好倒升，其中蒙牛（０２３１９）揚６﹒０２％，報４３﹒１５元，

為本日表現最佳藍籌；而石油股及內房股拖累大市，被列入美國國防部黑名單的中海油（００８

８３）收跌３﹒９％，報７﹒４元，為本日表現最差藍籌，最終恆指以全日高位收市，收報２６

８３５點，升１０７點或升０﹒４％，主板成交１７２２﹒６５億元增約２７％。國指報１０６

２４點，升３８點或升０﹒３６％。科指報７９５２點，升１２點或升０﹒１６％。

內地兩市先挫後揚，上證綜指報３４４４點，升２點；深證成指報１４０２６點，升５５點

或升０﹒４％。兩市成交失守８０００億人幣關，報７４８８億元人民幣減９﹒４％。



＊分析師預料美元跌勢至少持續至明年中＊



據路透向匯率策略師的調查顯示，隨著投資者持續關注高風險資產，美元疲弱走勢或至少再

持續六個月，美國股市於１１月大漲，美元下跌約３％，今年以來累計貶值近６％。財政刺激方

案與疫苗上市憧憬，令美元中期將繼續走軟。多數受訪分析師表示，美元的下行趨勢將至少持續

至明年中旬，股市多頭行情將維持半年或以上。渣打銀行全球Ｇ１０匯率研究主管Ｓｔｅｖｅ

Ｅｎｇｌａｎｄｅｒ表示，分析師了解美元疲軟的原因，而隨著中國經濟復甦以及大宗商品價格

回升，投資方向開始明確。

由美國主要監管機構負責人組成的金融穩定監管委員會（ＦＳＯＣ）發表年度報告，表示新

冠疫情或令金融風險提高，更呼籲監管者需對市場保持警惕，指美國國內商業不動產市場有一波

破產潮正在潛伏，或對小型銀行帶來沉重壓力。委員會指美國金融穩定面對眾多風險，包括公司

債水平創紀錄高位；３月以來被評級機構下調評級的近２萬億美元非金融債務；以及破產申請數

量屢屢上升令法院系統受壓，債務重組難度倍增。



＊港股欠缺突破動力，中美關係拖累氣氛＊



港股今日窄幅上落，由於華府於周四正式將中芯（００９８１）及中海油集團等中資企業列

入投資黑名單，加上日前美方針對中國共產黨黨員發布新簽證規定，更令市場憂慮中美關係惡化

，觀望氣氛濃厚。即使美匯指數持續於逾兩年低位徘徊，人民幣偏強支持恆指走勢，但現時正值

配股潮，藍月亮（０６９９３）等大型新股亦正在招股，料資金流動將於短期減弱。再者，本港

第四波新冠疫情惡化，即使港府探取眾多管制指施，距離疫情再次減緩仍要一段時間，本地地產

股表現受壓。筆者認為港股短期內難以向上突破，將持續於高位整固，料恆指短期上望２７００

０點，約廿天線２６４００點有支持。（ｐｌ）

