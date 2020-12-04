【華為風波】傳美司法部與華為就孟晚舟案談判，或容許返回中國

《經濟通通訊社４日專訊》據《華爾街日報》引述知情人士報道指，美國司法部正與華為
就副董事長、財務總監孟晚舟案進行談判，並建議以承認有不當行為作為條件，允許孟晚舟返回
中國。
據悉孟晚舟的律師已就達成「延緩起訴協議」的可能性，與美國司法部官員進行磋商，而另
一可能性為孟晚舟將承認部分指控，檢察官可能延緩或撤銷指控，不過孟晚舟據知一直拒絕接受
這提議。（ａｌ）
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇
|中國故事03/12/2020
《神州經脈》財新服務業PMI逾十年次高 連三日收水滬綜指悶跌
|市場動向03/12/2020
恒大汽車利好不斷：獲大股東13億增持 兩日暴漲14%
|中國故事03/12/2020
《京城近觀》對濫用人臉識別說不！
|財經熱話03/12/2020
「摩笛」唱好本地收租股 領展九置放升
|FOCUS03/12/2020
【FOCUS】中概股倒數退市? 華爾街用腳投票
|開市Good Morning03/12/2020
《開市Good Morning》林家亨：小米24元長揸絕對安全
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰