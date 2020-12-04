【華為風波】傳美司法部與華為就孟晚舟案談判，或容許返回中國

《經濟通通訊社４日專訊》據《華爾街日報》引述知情人士報道指，美國司法部正與華為

就副董事長、財務總監孟晚舟案進行談判，並建議以承認有不當行為作為條件，允許孟晚舟返回

中國。

據悉孟晚舟的律師已就達成「延緩起訴協議」的可能性，與美國司法部官員進行磋商，而另

一可能性為孟晚舟將承認部分指控，檢察官可能延緩或撤銷指控，不過孟晚舟據知一直拒絕接受

這提議。（ａｌ）

