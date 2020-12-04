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04/12/2020 17:43

《台股攻略－馮偉明》台股急升，首次企穩萬四點

　　《台股攻略》台股今日（４日）再創新高，急升１５５﹒３５點，收１４１３２﹒４４點，
站穩「萬四」大關，成交金額為新台幣２８６９﹒６７億元。
　　聯電受外資大行調升目標價至新台幣６０元，股價升至漲停，創２００２年５月以來新高。
台積電亦重上新台幣５００元大關，表現強勢，升１﹒２％，收新台幣５０３元。台達電亦大升
超過４％。聯發科及大立光升幅超過０﹒７％。除此之外，記憶體股份亦受追捧，華邦電及鈺創
漲停，收新台幣２３﹒７元；旺宏亦大升６％；南亞科及十銓升幅超過４％；創見、威剛及宜鼎
亦上升超過２％。面板股近期受惠於需求提升以致價格上升，友達漲停，創５年新高；群創及彩
晶亦大升超過９％。在比特幣挑戰２萬美元下，相關概念股大舉向上，麗臺及撼訊漲停，映泰及
青雲表現亦不俗。
　　台股經歷短暫回調之後，輕易突破１４０００點關口，加上成交金額不少，市況暢旺的情況
相信仍會持續一段時間，暫時不能看淡，而焦點由傳產股轉移至記憶及半導體相關股，投資者可
留意聯電及瑞昱半導體。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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