《窩輪豪情－梁業豪》美團短期跌浪暫告一個段落

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、金融業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

中國平安（０２３１８）、蒙牛乳業（０２３１９）與海底撈（０６８６２），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選世茂集團（００８１３）、融創中國（０１９１８）與新世界發展（０００１７）。

港股略為高開後，走勢立即回軟，恆生指數曾一度低見２６６５２。３３個行業類別中，早

市以半導體業的表現最佳，錄得平均升幅１﹒７１％。主要指數成分股方面，美團掉頭反彈，顯

示短期跌浪已於本周三（２日）低價２６７﹒２０元暫告一個段落。本月１９日低價

２８７﹒８０元為當前好淡分界線，今天（４日）股價宜於其上報收。由於２６７﹒２０元為日

線圖ＳＡＲ極點低位，估計股價可進一步反彈，挑戰自上月９日高價３３８﹒２０元和２７日高

價３１６﹒６０元引伸下來的下降軌阻力，再定後向。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

