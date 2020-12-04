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04/12/2020 09:30

《談國論企－黎偉成》商品房住宅前１０個月多銷增投

　　《談國論企》中國的全國商品住宅房銷售面積及額度於１－１０月份保持穩步回暖，竣工和
待售面積則持續減少，促房地產開發商加大投資力度。國家控疫取清零促經濟復甦佳效，居民就
業及收入穩增，加上市場的剛性需求殷切，估計商品住宅房今後一段時間會多銷增投，即使炒風
不再，惟內房企業的經營及回報情況仍會反覆向俏。
　
＊待售及竣工面積減幅收窄顯減供＊
　　　
　　來自中國國家統計局所發布的最新數據，全國房地產開發投資在２０２０年１－１０月份累
計１１﹒６５５６萬億元，同比增長６﹒３％，較１－９月份的５﹒６％升幅多增０﹒７個百分
點，為本年增長最快者，為住宅開發投資８﹒６２９８萬億元增７％所帶動，而商品住宅房於期
內確有持續不斷的良性發展：
　　特別是商品住宅房的（一）銷情持續改善：（Ｉ）銷售額於２０２０年１－１０月份累計
１１﹒７９萬億元同比增長８﹒２％，比整體商品房期內的５﹒８％升幅多增２﹒４個百分點，
且較１－９月份所增的６﹒２％高２個百分點，而（ＩＩ）銷售面積１－１０月份累計
１１﹒８０９２億平方米，即使增幅僅為０﹒８％，卻扭轉１－９月份尚跌１％之況，乃良好的
啟示。
　　正因為銷情好轉，故商品住宅房的多個市場情況亦有不錯的進展，其中（二）待售面積
２﹒２２６８億平方米同比無疑減少０﹒５％，但減幅比１－９月份的２﹒４％明顯收窄１﹒９
個百分點，甚至接近０的持平之數，即貨尾明顯減少也。
　　和（三）商品住宅房的竣工面積期內３﹒５４４３億平方米同比減少７﹒９％，即使較１－
９月份的１３﹒５％跌幅收窄５﹒６個百分點。
　　從存售及竣工面積皆減，可在一定程度意味商品住宅房的銷情理想，不僅消化相當部分的存
貨，更使房地產開發商較早階段的開發投資顯得審慎，故最近一個階段得加強投資以應付市場漸
進式的良性變化和新發展。
　　由是房地產開發商開始逐步加快特別是以商品房為主的投資，使（四）新開工面積於１－
１０月份累計１３﹒２４８１億平方米的同比減幅３﹒３％，相對於１－９月份所減的４﹒２％
，明顯收窄０﹒９個百分點，使（五）施工面積６２﹒１８３６億平方米的同比增長３﹒８％，
基本持平於１－９月份的４％升幅。
　　更重要的是（六）房地產開發企業到位資金於１－１０月份累計１５﹒３０７萬億元同比增
長５﹒５％，比１－９年的４﹒４％升幅多增１﹒１個百分點，反映出房企的投資意欲日漸強烈
，並可見之於投資端的（１）自籌資金５萬億元同比增６﹒５％，比１－９年的５﹒９％升幅高
０﹒６個百分點。和（２）國內貸款２﹒２３７８萬億元增５﹒１％和環比多增１﹒１個百分點

　　值得高度留意的，是此項中的用戶端的（３）定金及預收款５﹒１２８７萬億元，同比增長
４﹒３％，比１－９月份多增１﹒４個百分點，及（４）個人按揭貸款２﹒４３１２萬億元的９
﹒８％升幅，環比亦多增０﹒３個百分點。
　　
＊習主席：房子是要用來住的不是用來炒的＊
　
　　要強烈指出的，為國家主席習近平堅持的「房子是用在住的，不是用在炒的」政策持續，故
內地商品住宅房產之逐步轉旺，會在政府力壓炒賣難有飆升的機會，實屬相當良好的發展態勢。
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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