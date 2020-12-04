《異動股》中海油跌約１％，中芯挫逾２％後停牌，美方納入黑名單

《經濟通通訊社４日專訊》中海油（００８８３）Ｈ股現價跌１﹒２９９％，報７﹒６００

元，成交約２９５７萬股，涉資２﹒２７億元。

中芯國際（００９８１）報２１﹒７元跌２﹒２５２％後突然停牌。

美國國防部周四（３日）新增４間中資企業與中國軍方有關聯的黑名單，以他們由中國軍方

控制或擁有為由，限制美國投資者進行投資，中美緊張關係或再升級。除了早前已有消息人士提

及的中芯、中海油母公司外，亦包括中國建設科技集團、中國國際工程咨詢有限公司。

受影響的中資公司數量最新增至３５間，總統特朗普上月簽署行政命令制裁中國電信（００

７２８）、中移動（００９４１）等３１間中資企，並宣布由明年１月起，禁止美國企業投資黑

名單上的中資企。

現時，恆生指數報２６７３０，升１點或升０﹒０１％，主板成交１１７﹒５０億元。國企

指數報１０５７８，跌７點或跌０﹒０８％。恆生科技指數報７９４７，升７點或升０﹒１０％

。

即月期指新報２６７５５，升３５點，高水２５點。即月國指期貨報１０５９２，升１０點

，高水１４點。

上證綜合指數報３４３０，跌１１點或跌０﹒３４％，成交２５６﹒４６億元人民幣。深證

成份指數報１３９４３，跌２６點或跌０﹒１９％，成交３０８﹒４８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯國際（００９８１） ２１﹒７００元 跌２﹒２５２％（停牌）

中海油（００８８３） ７﹒６００元 跌１﹒２９９％

中國移動（００９４１） ４７﹒０５０元 跌０﹒７３８％

中國聯通（００７６２） ４﹒６２０元 跌０﹒６４５％

中國電信（００７２８） ２﹒３６０元 跌０﹒４２２％

中交建 （０１８００） ４﹒０５０元 跌０﹒２４６％

中國中車（０１７６６） ３﹒０８０元 無升跌

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（ｅｃ）

