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04/12/2020 09:44

《異動股》黎智英還押再訊，壹傳媒（２８２）今復牌現升逾６２％

　　《經濟通通訊社４日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英及兩名集團高層被控詐騙罪
，案件昨日提堂，黎智英申請保釋被拒須即時還押，而其餘兩人則獲准保釋，案件押後至明年４
月１６日再訊。董事會預期指控不會對集團的日常營運造成即時重大不利影響。而壹傳媒今早復
牌，股價飆升６２﹒３９％，報０﹒３８元；成交約１﹒２６億股，涉資５０１５萬元，盤中高
見０﹒４８５元，見自９月１４日以來的高位。今早亦是突破２０天線（０﹒２４４元）、５０
天線（０﹒２５５元）１００天線（０﹒２６０元）。
　　而彌明生活百貨（０８４７３）揚升１６﹒５８％，報０﹒２２５元；毛記葵涌（０１７１
６）升８﹒２％，報０﹒６６元；賓仕國際（０１７０５）升１﹒１９％，報０﹒４２５元。
　　現時，恆生指數報２６７５５，升２６點或升０﹒１０％，主板成交１２５﹒７２億元。國
企指數報１０５８９，升３點或升０﹒０３％。恆生科技指數報７９５７，升１７點或升０﹒２
２％。
　　即月期指新報２６７６１，升４１點，高水６點。即月國指期貨報１０５９８，升１６點，
高水８點。
　　上證綜合指數報３４３１，跌１０點或跌０﹒３０％，成交２９０﹒８４億元人民幣。深證
成份指數報１３９４１，跌２９點或跌０﹒２１％，成交３６３﹒１７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　壹傳媒　（００２８２）　　　０﹒３８０元　　　升６２﹒３９％
　　彌明生活（０８４７３）　　　０﹒２２５元　　　升１６﹒５８％
　　毛記葵涌（０１７１６）　　　０﹒６６０元　　　升　８﹒２０％
　　賓仕國際（０１７０５）　　　０﹒４２５元　　　升　１﹒１９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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