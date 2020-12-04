《異動股》黎智英還押再訊，壹傳媒（２８２）今復牌現升逾６２％

《經濟通通訊社４日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英及兩名集團高層被控詐騙罪

，案件昨日提堂，黎智英申請保釋被拒須即時還押，而其餘兩人則獲准保釋，案件押後至明年４

月１６日再訊。董事會預期指控不會對集團的日常營運造成即時重大不利影響。而壹傳媒今早復

牌，股價飆升６２﹒３９％，報０﹒３８元；成交約１﹒２６億股，涉資５０１５萬元，盤中高

見０﹒４８５元，見自９月１４日以來的高位。今早亦是突破２０天線（０﹒２４４元）、５０

天線（０﹒２５５元）１００天線（０﹒２６０元）。

而彌明生活百貨（０８４７３）揚升１６﹒５８％，報０﹒２２５元；毛記葵涌（０１７１

６）升８﹒２％，報０﹒６６元；賓仕國際（０１７０５）升１﹒１９％，報０﹒４２５元。

現時，恆生指數報２６７５５，升２６點或升０﹒１０％，主板成交１２５﹒７２億元。國

企指數報１０５８９，升３點或升０﹒０３％。恆生科技指數報７９５７，升１７點或升０﹒２

２％。

即月期指新報２６７６１，升４１點，高水６點。即月國指期貨報１０５９８，升１６點，

高水８點。

上證綜合指數報３４３１，跌１０點或跌０﹒３０％，成交２９０﹒８４億元人民幣。深證

成份指數報１３９４１，跌２９點或跌０﹒２１％，成交３６３﹒１７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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壹傳媒 （００２８２） ０﹒３８０元 升６２﹒３９％

彌明生活（０８４７３） ０﹒２２５元 升１６﹒５８％

毛記葵涌（０１７１６） ０﹒６６０元 升 ８﹒２０％

賓仕國際（０１７０５） ０﹒４２５元 升 １﹒１９％

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（ｊｃ）

