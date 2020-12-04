《異動股》美團（３６９０）下周納入恒指，現漲逾３％領跑新經股

《經濟通通訊社４日專訊》美團（０３６９０）下周一（７日）正式成為恆指成份股，現時

領跑新經股揚升３﹒１２％，報２８４﹒４元；成交約４２９萬股，涉資１２﹒００億元。今早

升破五十天線（２８０﹒８４８元），主動買盤達六成。

而ＡＴＸＪ方面，阿里巴巴（０９９８８）升１﹒７９％，報２６２元；京東（０９６１８

）升１﹒６９％，報３３７元；騰訊（００７００）升０﹒５１％，報５９２元。惟小米（０１

８１０）跌０﹒９９％，報２５﹒０５元。

現時，恆生指數報２６７４２，升１３點或升０﹒０５％，主板成交２６２﹒７５億元。國

企指數報１０６０２，升１５點或升０﹒１５％。恆生科技指數報７９８２，升４２點或升０﹒

５３％。即月期指新報２６７７１，升５１點，高水２９點。即月國指期貨報１０６１７，升３

５點，高水１５點。

上證綜合指數報３４２９，跌１２點或跌０﹒３７％，成交８６１﹒９３億元人民幣。深證

成份指數報１３９５７，跌１３點或跌０﹒１０％，成交１０７５﹒３５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ２８４﹒４０元 升３﹒１２％

阿里巴巴（０９９８８） ２６２﹒００元 升１﹒７９％

京東集團（０９６１８） ３３７﹒００元 升１﹒６９％

騰訊控股（００７００） ５９２﹒００元 升０﹒５１％

小米集團（０１８１０） ２５﹒０５元 跌０﹒９９％

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（ｊｃ）

