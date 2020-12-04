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04/12/2020 09:59

《異動股》美團（３６９０）下周納入恒指，現漲逾３％領跑新經股

　　《經濟通通訊社４日專訊》美團（０３６９０）下周一（７日）正式成為恆指成份股，現時
領跑新經股揚升３﹒１２％，報２８４﹒４元；成交約４２９萬股，涉資１２﹒００億元。今早
升破五十天線（２８０﹒８４８元），主動買盤達六成。
　　而ＡＴＸＪ方面，阿里巴巴（０９９８８）升１﹒７９％，報２６２元；京東（０９６１８
）升１﹒６９％，報３３７元；騰訊（００７００）升０﹒５１％，報５９２元。惟小米（０１
８１０）跌０﹒９９％，報２５﹒０５元。
　　現時，恆生指數報２６７４２，升１３點或升０﹒０５％，主板成交２６２﹒７５億元。國
企指數報１０６０２，升１５點或升０﹒１５％。恆生科技指數報７９８２，升４２點或升０﹒
５３％。即月期指新報２６７７１，升５１點，高水２９點。即月國指期貨報１０６１７，升３
５點，高水１５點。
　　上證綜合指數報３４２９，跌１２點或跌０﹒３７％，成交８６１﹒９３億元人民幣。深證
成份指數報１３９５７，跌１３點或跌０﹒１０％，成交１０７５﹒３５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　（０３６９０）　　２８４﹒４０元　　　升３﹒１２％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２６２﹒００元　　　升１﹒７９％
　　京東集團（０９６１８）　　３３７﹒００元　　　升１﹒６９％
　　騰訊控股（００７００）　　５９２﹒００元　　　升０﹒５１％
　　小米集團（０１８１０）　　　２５﹒０５元　　　跌０﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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