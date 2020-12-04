《中資異動》中芯復牌續挫逾４％，強調被列黑名單對運營無大影響

《經濟通通訊社４日專訊》中芯國際（００９８１）今早短暫停牌，停牌前報２１﹒７元跌

２﹒２５２％。午後復牌後續跌４﹒２８％，報２１﹒２５元，盤中低見２１元跌破五十天平均

線（２１﹒２７３元）。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒４９％。該股成交約１２９

４萬股，主動買盤５５％，涉資２﹒７８億元。Ａ股（滬：６８８９８１）現價５８﹒１元人民

幣，跌３﹒４７％，成交１９﹒１２億元人民幣，涉及３２７６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２

２３﹒１８％。

中芯公布注到公司被美國國防部列入中國涉軍企業名單，美國人士將被限制對中芯國際所發

行的有價證券及其相關的衍生品進行交易，從今日開始的６０天後，美國人士不可買入公司證券

；３６５天後，美國人士不可交易公司證券。

中芯回應美方制裁行動時強調，美國列黑名單對運營無重大影響，同時重申公司是獨立營運

的國際性企業，一直合法合規經營，服務和產品從未涉及任何軍事用途，皆用於民用及商用。

中芯對美國國防部的行動予以強烈反對，認為此舉反映美國國防部對該公司業務與技術最終

用途的根本誤解。該公司指將繼續與華府相關部門保持積極溝通。

現時，恆生指數報２６７０７點，跌２０點或跌０﹒０８％，主板成交６７３﹒１０億元。

國企指數報１０５８４點，跌１點或跌０﹒０２％。恆生科技指數報７９５５點，升１５點或升

０﹒２０％。

即月期指新報２６７１１點，跌９點，高水３點。即月國指期貨報１０５９６點，升１４點

，高水１１點。

上證綜合指數報３４３１點，跌１０點或跌０﹒３１％，成交１９９９﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１３９７６點，升６點或升０﹒０４％，成交２５２２﹒７５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯國際 （００９８１） ２１﹒２５０元 跌４﹒２８％

華虹半導體 （０１３４７） ４３﹒２００元 升１﹒０５％

中電華大科技（０００８５） ０﹒７００元 跌１﹒４１％

ＡＳＭ太平洋（００５２２） ９８﹒４００元 升３﹒２０％

康特隆 （０１９１２） ０﹒２１６元 升０﹒４７％

腦洞科技 （０２２０３） ０﹒２６５元 跌１﹒８５％

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（ｐｌ）

