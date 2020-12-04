《異動股》京東集團飆近４％，傳京東健康場外暗盤成交見９０元

《經濟通通訊社４日專訊》京東集團（０９６１８）現價升３﹒５％，報３４３元；成交約

２０９萬股，涉資７﹒０９億元。

京東健康（０６６１８）下周二（１２月８日）上市。消息指，部分機構投資者今日（４日

）已開始在京東健康的場外暗盤市場交易，部分成交價為８５元、８８元及９０元，較京東健康

招股價７０﹒５８元，升幅介乎２０﹒４％至２７﹒５％，惟未有提及成交股數。京東健康一手

５０股，以場外暗盤最高價９０元計，一手帳面賺９７１元。

現時，恆生指數報２６６７９，跌４８點或跌０﹒１８％，主板成交６８９﹒４７億元。國

企指數報１０５７５，跌１１點或跌０﹒１１％。

上證綜合指數報３４２９，跌１２點或跌０﹒３７％，成交２０３８﹒７４億元人民幣。

深證成份指數報１３９７４，升３點或升０﹒０３％，成交２５６８﹒９９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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京東集團（０９６１８） ３４３﹒００元 升３﹒５０％

騰訊控股（００７００） ５８７﹒５０元 跌０﹒２５％

小米集團（０１８１０） ２５﹒２５元 跌０﹒２０％

阿里巴巴（０９９８８） ２６４﹒４０元 升２﹒７２％

美團 （０３６９０） ２８９﹒００元 升４﹒７９％

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（ｃａ）

