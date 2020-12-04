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即市新聞

04/12/2020 13:07

《異動股》京東集團飆近４％，傳京東健康場外暗盤成交見９０元

　　《經濟通通訊社４日專訊》京東集團（０９６１８）現價升３﹒５％，報３４３元；成交約
２０９萬股，涉資７﹒０９億元。
　　京東健康（０６６１８）下周二（１２月８日）上市。消息指，部分機構投資者今日（４日
）已開始在京東健康的場外暗盤市場交易，部分成交價為８５元、８８元及９０元，較京東健康
招股價７０﹒５８元，升幅介乎２０﹒４％至２７﹒５％，惟未有提及成交股數。京東健康一手
５０股，以場外暗盤最高價９０元計，一手帳面賺９７１元。
　　現時，恆生指數報２６６７９，跌４８點或跌０﹒１８％，主板成交６８９﹒４７億元。國
企指數報１０５７５，跌１１點或跌０﹒１１％。
　　上證綜合指數報３４２９，跌１２點或跌０﹒３７％，成交２０３８﹒７４億元人民幣。
　　深證成份指數報１３９７４，升３點或升０﹒０３％，成交２５６８﹒９９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　　３４３﹒００元　　　升３﹒５０％
　　騰訊控股（００７００）　　５８７﹒５０元　　　跌０﹒２５％
　　小米集團（０１８１０）　　　２５﹒２５元　　　跌０﹒２０％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２６４﹒４０元　　　升２﹒７２％
　　美團　　（０３６９０）　　２８９﹒００元　　　升４﹒７９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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