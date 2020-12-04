《異動股》美團升近６％，染藍前獲富瑞唱好多項業務具增長勢頭

《經濟通通訊社４日專訊》美團（０３６９０）周一正式染藍，權重為５％，現價暫升５﹒

８％，報２９１﹒８元，破五十天線（２８０﹒９６８元）；成交約２３４７萬股，涉資６７﹒

３５億元。

富瑞發表報告指，美團外賣業務勢頭強勁，而到店業務亦恢復強勁增長，酒店業務亦恢復按

年正增長。該行予美團目標價３６０元，較現價有２３﹒３７％上漲空間，評級為買入。

富瑞指，美團的用戶基礎及送遞網絡可鞏固其在一線和二線城市的領先地位，預計廣告、送

遞費用和補貼減少將會使未來的普及率進一步上升。

現時，恆生指數報２６７６６，升３８點或升０﹒１４％，主板成交１１１５﹒０９億元。

國企指數報１０５９９，升１３點或升０﹒１３％。

上證綜合指數收報３４４４，升２點或升０﹒０７％，成交３２９３﹒９３億元人民幣。深

證成份指數報１４０２６，升５５點或升０﹒４％，成交４１９３﹒５３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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納入恆指：

美團 （０３６９０） ２９１﹒８０元 升５﹒８０％

安踏體育（０２０２０） １１１﹒４０元 跌１﹒０７％

百威亞太（０１８７６） ２７﹒３５元 跌１﹒０８％



剔出恆指：

太古Ａ （０００１９） ４４﹒５５元 跌０﹒３４％

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（ｎｓ）

