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04/12/2020 15:28

《異動股》美團升近６％，染藍前獲富瑞唱好多項業務具增長勢頭

　　《經濟通通訊社４日專訊》美團（０３６９０）周一正式染藍，權重為５％，現價暫升５﹒
８％，報２９１﹒８元，破五十天線（２８０﹒９６８元）；成交約２３４７萬股，涉資６７﹒
３５億元。
　　富瑞發表報告指，美團外賣業務勢頭強勁，而到店業務亦恢復強勁增長，酒店業務亦恢復按
年正增長。該行予美團目標價３６０元，較現價有２３﹒３７％上漲空間，評級為買入。
　　富瑞指，美團的用戶基礎及送遞網絡可鞏固其在一線和二線城市的領先地位，預計廣告、送
遞費用和補貼減少將會使未來的普及率進一步上升。
　　現時，恆生指數報２６７６６，升３８點或升０﹒１４％，主板成交１１１５﹒０９億元。
國企指數報１０５９９，升１３點或升０﹒１３％。
　　上證綜合指數收報３４４４，升２點或升０﹒０７％，成交３２９３﹒９３億元人民幣。深
證成份指數報１４０２６，升５５點或升０﹒４％，成交４１９３﹒５３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　納入恆指：　　
　　美團　　（０３６９０）　　　２９１﹒８０元　　　升５﹒８０％
　　安踏體育（０２０２０）　　　１１１﹒４０元　　　跌１﹒０７％
　　百威亞太（０１８７６）　　　　２７﹒３５元　　　跌１﹒０８％

　　剔出恆指：　　
　　太古Ａ　（０００１９）　　　　４４﹒５５元　　　跌０﹒３４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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