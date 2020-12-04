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即市新聞

04/12/2020 15:55

《美元走勢－羅明立》美匯初步支持位於９０﹒５０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒９９　　　１０３﹒７６　　　１０３﹒８７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１５８　　　１﹒２１３９　　　１﹒２１５５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３４６７　　　１﹒３４４３　　　１﹒３４６５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９１４　　　０﹒８９００　　　０﹒８９０２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１６　　　７﹒７５０３　　　７﹒７５０５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周初次申領失業金人數意外減少至７１﹒２萬，為三星期以來首見，遠
低於市場預期的７７﹒５萬，亦較前值減少６﹒６萬，數據反映美國就業市場持續復甦。期內，
持續申領人數則減少５５﹒１萬至５５２萬，亦低於市場預期的５８０萬。美國今晚（４日）將
公布１１月失業率及非農就業數據，預計失業率將會由１０月份的６﹒９％下降至６﹒８％；非
農就業職位會增加４８﹒６萬個。
　　美匯指數短線反復向下，初步支持位於９０﹒５０。市場憧憬美國將會儘快推出新一輪紓困
方案，預算規模亦會較高，令美匯指數走勢偏弱，建議短線投資者沽出美元，買入非美貨幣。
　
＊建議低位吸納澳元＊
　
　　澳洲統計局公布，當地１０月經季調商品及服務出口按月增加５％，增幅高於市場預期４％
，主要受鐵礦石、煤及天然氣出口增加所帶動。受惠於出囗強勁，帶動１０月份貿易盈餘上升至
７４﹒５６億，高於市場預期及前值的分別盈餘５８億及５６﹒３億。美元走勢反復偏弱，澳元
後市仍有上升空間，建議低位吸納，０﹒７３３０支持位。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒２１５０　　　１﹒２０００　　　１﹒２２１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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