《美元走勢－羅明立》美匯初步支持位於９０﹒５０

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒９９ １０３﹒７６ １０３﹒８７

歐元╱美元 １﹒２１５８ １﹒２１３９ １﹒２１５５

英鎊╱美元 １﹒３４６７ １﹒３４４３ １﹒３４６５

美元╱瑞郎 ０﹒８９１４ ０﹒８９００ ０﹒８９０２

美元╱港元 ７﹒７５１６ ７﹒７５０３ ７﹒７５０５

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《美元走勢》美國上周初次申領失業金人數意外減少至７１﹒２萬，為三星期以來首見，遠

低於市場預期的７７﹒５萬，亦較前值減少６﹒６萬，數據反映美國就業市場持續復甦。期內，

持續申領人數則減少５５﹒１萬至５５２萬，亦低於市場預期的５８０萬。美國今晚（４日）將

公布１１月失業率及非農就業數據，預計失業率將會由１０月份的６﹒９％下降至６﹒８％；非

農就業職位會增加４８﹒６萬個。

美匯指數短線反復向下，初步支持位於９０﹒５０。市場憧憬美國將會儘快推出新一輪紓困

方案，預算規模亦會較高，令美匯指數走勢偏弱，建議短線投資者沽出美元，買入非美貨幣。



＊建議低位吸納澳元＊



澳洲統計局公布，當地１０月經季調商品及服務出口按月增加５％，增幅高於市場預期４％

，主要受鐵礦石、煤及天然氣出口增加所帶動。受惠於出囗強勁，帶動１０月份貿易盈餘上升至

７４﹒５６億，高於市場預期及前值的分別盈餘５８億及５６﹒３億。美元走勢反復偏弱，澳元

後市仍有上升空間，建議低位吸納，０﹒７３３０支持位。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０００ １﹒２２１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

