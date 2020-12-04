《ＩＰＯ反應》泡泡瑪特錄得７２６億孖展，超購１１５倍

泡泡瑪特（０９９９２）今午（４日）截止招股，泡泡瑪特孖展昨（３日）錄得
７２５﹒６９億元，超額認購１１４﹒７倍。據外電報道指，泡泡瑪特認購理想，國際配售已提
早截飛。
內地臨床階段生物製藥公司和鉑醫藥（０２１４２）已截止招股，孖展錄得５８﹒４９億元
，超額認購３１﹒７５倍，當中，富途證券借出１３﹒５億元，華泰借出１０億元。
《香港經濟日報》
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