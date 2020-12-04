【新冠肺炎】消息指行會通過違反限聚及口罩令，罰款增至五千元

《經濟通通訊社４日專訊》消息指，行政會議通過將違反限聚令、口罩令等罰款，由目前
２０００元提高至５０００元。
行政長官林鄭月娥上周表明會將罰款數以倍計提高，希望加強阻嚇性，據悉行會早前亦同意
增至１００００元，但由於社會引起反彈，最終調低至５０００元。（ｂｉ）
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