《新股上市》云想科技下周一招股，入場費７１５１﹒３５元

《經濟通通訊社４日專訊》短視頻營銷解決方案供應商云想科技控股（０２１３１）公布在

港招股詳情，將於下周一（７日）至周四（１０日）招股，發售２億股，當中約１０％在香港公

開發售，９０％為國際配售，招股價介乎５﹒５６港元－７﹒０８港元，集資１１﹒１２億－

１４﹒１６億港元，每手１０００股，入場費７１５１﹒３５港元，預料於１２月１７日掛牌上

市。

云想科技控股是次ＩＰＯ引入６名基石投資者，包括Ａｆｆｉｎ Ｈｗａｎｇ Ａｓｓｅｔ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂｅｒｈａｄ、滙豐環球投資管理（香港）、太平洋資產管理、上海

紫竹小苗股權投資基金、小米集團（０１８１０）的全資附屬公司Ｇｒｅｅｎ

Ｂｅｔｔｅｒ Ｌｉｍｉｔｅｄ及ＳｅｎｓｅＰｏｗｅｒ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

Ｌｉｍｉｔｅｄ，合共認購３９００萬美元。

假設發售價為每股股份６﹒３２元（即招股章程所述發售價範圍的中間價），經扣除包銷佣

金及 公司就全球發售已付或應付的估計開支後，估計公司將自全球發售獲得所得款項淨額約

１１﹒６７億港元。

所得款項淨額約１３﹒６％將用於加強公司的研發能力（尤其是機器學習演算法及ＡＩ能力

）及改善公司的信息技術基建；約５７﹒６％將促進公司與現有媒體合作夥伴的關係，並擴大公

司的廣告主群及媒體合作夥伴群；提升公司的內容製作能力及擴展公司的本地及國際業務；約１

８﹒８％將用作尋求上下游行業參與者的策略投資與收購機會；約１０％將用作營運資金及其他

一般企業用途。

海通國際資本為獨家保薦人。海通國際證券為獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭

經辦人。（ｂｎ）

