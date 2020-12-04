《新股上市》云想科技下周一招股，入場費７１５１﹒３５元

《經濟通通訊社４日專訊》短視頻營銷解決方案供應商云想科技控股（０２１３１）公布在
港招股詳情，將於下周一（７日）至周四（１０日）招股，發售２億股，當中約１０％在香港公
開發售，９０％為國際配售，招股價介乎５﹒５６港元－７﹒０８港元，集資１１﹒１２億－
１４﹒１６億港元，每手１０００股，入場費７１５１﹒３５港元，預料於１２月１７日掛牌上
市。
云想科技控股是次ＩＰＯ引入６名基石投資者，包括Ａｆｆｉｎ Ｈｗａｎｇ Ａｓｓｅｔ
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂｅｒｈａｄ、滙豐環球投資管理（香港）、太平洋資產管理、上海
紫竹小苗股權投資基金、小米集團（０１８１０）的全資附屬公司Ｇｒｅｅｎ
Ｂｅｔｔｅｒ Ｌｉｍｉｔｅｄ及ＳｅｎｓｅＰｏｗｅｒ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
Ｌｉｍｉｔｅｄ，合共認購３９００萬美元。
假設發售價為每股股份６﹒３２元（即招股章程所述發售價範圍的中間價），經扣除包銷佣
金及 公司就全球發售已付或應付的估計開支後，估計公司將自全球發售獲得所得款項淨額約
１１﹒６７億港元。
所得款項淨額約１３﹒６％將用於加強公司的研發能力（尤其是機器學習演算法及ＡＩ能力
）及改善公司的信息技術基建；約５７﹒６％將促進公司與現有媒體合作夥伴的關係，並擴大公
司的廣告主群及媒體合作夥伴群；提升公司的內容製作能力及擴展公司的本地及國際業務；約１
８﹒８％將用作尋求上下游行業參與者的策略投資與收購機會；約１０％將用作營運資金及其他
一般企業用途。
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經辦人。（ｂｎ）
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