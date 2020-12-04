《小傳日記》恒指換馬成交增，中芯被制打倒褪！

《小傳日記》花旗新紓困方案談判終於見到曙光，不過有指輝瑞的新冠疫苗供應出現困難，

隔晚美股個別發展，納指再創新高，但道指升幅收窄，標指更倒跌收場。香江魚缸雖然高開８３

點，不過都無乜方向。花旗正式將中芯國際（００９８１）及中海油（００８８３）母企列入黑

名單，指兩間公司屬於由解放軍擁有或控制企業。不過呢個消息傳咗幾日，孖屐都消化得七七八

八，只係仲擔心中美關係再陷僵局，缸友們入市態度審慎，拖累大市高見２６８１３後又見沽壓

，升勢不保更曾經倒跌７６點，但１０日線（２６６３１）見支持。午後受惠科技股造好，魚缸

再次轉升，Ｕ盤嘜高以全日最高位收市，埋單報２６８３５，升１０７點或唔夠半巴仙，國企指

數報１０６２４，升３８點或升近半巴仙。科指報７９５２點，升１２點或升０﹒１６巴仙。

由於今日係被動指數基金要就恆指服務公司更新公司旗下不同指數變動，而作出組合調動，

所有買賣盤都要喺今日競價時段完結前完成，所以全日成交大增兩成七至１７２２﹒６４７億銀

。

藍戰士普遍受壓，高盛預計英倫銀行最快下星期五批准大象（００００５）和渣打（０２８

８８）恢復派息，大象一度高見４４銀再創八個月高，收市跳高近１巴仙，報４３﹒７５銀；生

發發（００３８８）飛起近２巴仙，報３９２銀；ＡＩＡ（０１２９９）彈２格，報８９銀。一

直最強勢平保（０２３１８）抽高近３巴仙，報９７﹒８５銀；建行（００９３９）升半巴仙，

報６﹒０９銀。入咗黑名單嘅中海油跌勢未止，再碌落近４巴仙，報７﹒４銀；已經係黑名單成

員嘅中移動（００９４１）下滑逾１巴仙，報４６﹒７５銀。蒙牛乳業（０２３１９）飆逾６巴

仙，報４３﹒１５銀，係表現最好藍戰士。

Ａ場造好，上證綜指報３４４４，升２點或升０﹒０７巴仙；深證成指報１４０２６，升５

５點或升近半巴仙。兩市成交７４８８億人仔，按日減逾９巴仙。



＊美團要染藍股價向上彈，房只住非炒內房就失守＊



科技股大致做好，未有跟隔晚美股科技巨企走軟，ＡＴＭＸＪ全線做好，收市後染藍的美團

（０３６９０）飛起近半成，報２８８﹒６銀。京東健康（０６６１８）下星期二上市，有消息

話場外暗盤成交高招股價近３成。京東（０９６１８）都戥佢高興，踢高逾２巴仙，報３３９﹒

４銀。阿里（０９９８８）走高近３巴仙，報２６４銀；小米集團（０１８１０）升１格，報２

５﹒３５銀。不過ＱＱ（００７００）軟腳跌１格，報５８８﹒５銀。

國務院副總理韓正在住房城鄉建設部召開座談會強調，要堅定不移落實房地產長效機制，要

牢牢堅持房子是用來住嘅、不是用來炒嘅定位。內房佬普遍下跌。遭富瑞降目標嘅世茂集團（０

０８１３）急挫逾１０巴仙，報２４﹒６銀；萬科企業（０２２０２）跌低近３巴仙，報２７﹒

５５銀；碧桂園（０２００７）碌低跌２巴仙，報９﹒９５銀；中國海外發展（００６８８）插

低近３巴仙，報１８﹒６銀；華潤置地（０１１０９）跌逾１巴仙，報３２﹒８銀。



＊花旗國制裁晶片佬散財，銷量料造好汽車佬上掃＊



晶片相關佬真係多災多難！中芯（００９８１）被花旗國國防部列入中國涉軍企業名單，午

後復牌後，愈跌愈多，全日挫半成，報２１銀；華虹半導體（０１３４７）朝早曾破頂見４５銀

，最終升近１巴仙，報４３銀；惟ＡＳＭ太平洋（００５２２）彈近半成，報９９﹒６５銀

發改委稱神州將成為世界第一大智能汽車市場，但汽車佬就個別發展。特斯拉獲高盛升目標

至７８０美金，刺激比亞迪（０１２１１）漲近２銀，報１７５﹒５銀；吉利汽車（００１７５

）走高升２巴仙，報２１﹒０５銀；五菱汽車（００３０５）飆逾１４巴仙，報１﹒０４銀；長

城汽車（０２３３３）跌唔夠１巴仙，報１４﹒３２銀；廣汽集團（０２２３８）軟近１巴仙，

報８﹒０４銀。



＊折讓配新股移卡好痛苦，煤炭聽報價煤股向下殺＊



配股抽水潮殺到，今次到移卡（０９９２３）以先舊後新方式，折讓近９巴仙配售約２０７

９﹒５萬股，集資約７﹒８８億銀；全日插低近９巴仙，報３８銀。同樣配股嘅仲有先健科技（

０１３０２），折讓近一成二配售２﹒８７億股新股，佔擴大後股本約６﹒２１巴仙，不過今日

走勢唔錯，急漲近９巴仙，報３﹒９８銀。至於壹傳媒（００２８２）今朝復牌，雖然主席黎智

英、執董周達權及行政總監黃偉強被捕，但集團強調依家係由一組管理人員經營，預期指控唔會

對集團日常營運造成即時重大不利影響；收市螷近兩成，報０﹒２８銀。

神州兩大煤炭定價機構先後發聲明，宣布暫停發布每日現貨報價。煤炭普遍走低。中國神華

（０１０８８）唔見２巴仙，報１４﹒７６銀；兗州煤業股份（０１１７１）潛水近４巴仙，報

６﹒３５銀；中煤能源（０１８９８）跪低近２巴仙，報２﹒２８銀；蒙古焦煤（００９７５）

起哄近４５巴仙，報０﹒８１銀。請請！



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