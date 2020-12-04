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04/12/2020 14:40

《真知灼見－溫灼培》銅價急升非無因

　　《真知灼見》紐約期銅價格於今年３月低位還在每鎊２﹒０５９５美元，到本周初所見已重
返３﹒４５８美元，其累積升幅達６８％，並且重返２０１４年初高位。銅價的大幅上升並非無
因。受惠於疫苗快將推出環球經濟有望加快復甦，銅價受追捧。銅往往被市場視作為環球經濟的
寒暑表。這全因為銅的用途廣泛，從電線電纜，以至重形機械及建築業等均會被用上。正因只有
當環球經濟暢旺基建才蓬勃，這解釋了為何銅價被視為能反映經濟的原因。不過，相信今次銅價
上升還有另一原因，就是銅將有新發展。
　
　　根據《國際銅業協會》（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｐｐｅｒ　
Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ－ＩＣＡ）的最新報告顯示，平均每部燃油車所需的銅只為２３公斤。
但如是純電車，其平均的用銅量將達至８３公斤。亦即，燃油車與純電車的用銅量可相差６０公
斤。換言之，為配合環保，倘日後各國大舉鼓勵以電車取締燃油車，銅的需求可大幅上升。加上
如ＡＩ駕駛一旦大行其道，可想象市場對電車以至銅的需求將會更大。倘拜登成為下任美國總統
，由於他主張環保料同有助電能車的發展。建議大家多留意銅價未來表現。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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