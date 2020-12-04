《股市一周》港股未收復周初跌勢幸守十天線，全星期累跌５８點

《經濟通通訊社４日專訊》港股本周先跌後升，首先周一（１０月３０日）有消息指美國總

統特朗普或將把中芯國際（００９８１）及中海油集團等４間中資企業，列入與中國軍方有關聯

的制裁黑名單，市場憂慮中美關係轉差，大市周一終止六連升下跌５５３點收報２６３４１點，

跌穿１０天線。惟周二（１２月１日）正式踏入１２月，市場憧憬即將有新冠病毒疫苗推出，且

美國經濟刺激措施出台有進展，港股反彈逾二百點重上十天線（約２６６３９點）。惟之後多日

大市持續整固，未能完全收復本周初段跌勢。港股本周最終收報２６８３５點，全周累計跌５８

點，微跌約０﹒２％。

總結一周，港股全周跌５８點，在２６３２２點至２６９６０點區間波動，上下波幅６３８

點，未能夠重上二萬七關水平位置；日均成交增加２６﹒２％至１７６６﹒５３億元。國指收報

１０６２４點，全周跌１﹒５％或１６５點；科指則收報７９５２點，跌１﹒７％或１３７點。

本周重磅股普揚，匯控（００００５）累漲４﹒２％，收報４３﹒７５元；騰訊（００７０

０）累升０﹒９％，收報５８８﹒５元；友邦（０１２９９）微升０﹒６％，報８９元；港交所

（００３８８）漲１﹒５％，報３９２元；中移動（００９４１）跌１﹒７％，報４６﹒７５元

；建行（００９３９）微軟０﹒２％，報６﹒０９元。

本周表現最佳藍籌為與國指股份為蒙牛（０２３１９），累升８％報４３﹒１５元；而中海

油（００８８３）則為本周最差藍籌與國指股，累跌２１﹒７％報７﹒４元，受惠於中海油集團

被美國納入投資黑名單。科指方面，易鑫集團（０２８５８）表現最好，全周升２２﹒９％報２

﹒３６元，要約本周三（２日）截止；恆騰網絡（００１３６）表現則最差，全日挫跌１２﹒３

％報０﹒２５元，該股下周一（７日）被剔出科指成分股。



＊多間公司抽水，小米全周累跌近３％＊



本周有不同股份宣布配股或股東減少，引發所謂的「抽水潮」。小米（０１８１０）折讓大

約９﹒４％配股及發可換股債券，共籌資超過３００億元，股份今個星期更是曾經停牌，全周計

累跌２﹒７％，報２５﹒３５元。比亞迪（０１２１１）亦擬發行新股，佔港股總數兩成以集資

還債，全周累跌６﹒１％，報１７５﹒５元。龍湖地產（００９６０）就折讓約７％淨籌逾２３

億，全周表現累跌１１﹒３％，報４４﹒７元。

資金於新舊經濟股輪動，科指本周累跌１﹒７％，ＡＴＭＸＪ普遍偏軟，除了小米表現走低

，恆指「新貴」美團（０３６９０）則累跌７﹒５％，報２８８﹒６元；阿里巴巴（０９９８８

）軟２﹒１％，報２６４元；京東集團（０９６１８）跌約１％，報３３９﹒４元；惟騰訊升０

﹒９％，報５８８﹒５元。中芯被美國納入黑名單，全周跌５﹒６２％收２１元。



＊中海油被列黑名單，全周挫逾兩成＊



雖然疫苗研發有新進展，但市場仍憂慮社會復甦前景未明。油股本周表現偏軟。中海油受累

母企被美國納入投資黑名單，全周累跌２１﹒７％，報７﹒４元。中石油（００８５７）與中石

化（００３８６）本周同樣走低，前者累跌６﹒８％報２﹒４５元，後者挫６﹒１％收３﹒５４

元。中石化冠德（００９３４）累跌３﹒８％，報２﹒８２元。中海油服（０２８８３）累跌１

５﹒１％，報５﹒８７元。惟聯合能源（００４６７）累升４﹒２％，報１﹒５元。

本周有消息指，工信部原材料司召開光伏玻璃企業，與光伏組件企業供應保障座談會，會中

有代表預測明年光伏行業玻璃缺口為８ＧＷ至１０ＧＷ，同時預估明年大尺寸玻璃的滿足率僅五

至六成。個別光伏股揚升，保利協鑫能源（０３８００）累升５２﹒５％，報０﹒９元；協鑫新

能源（００４５１）收０﹒１６１元全周漲８﹒０５％。惟其他光伏股亦走低，福萊特玻璃（０

６８６５）累跌２﹒４％，報２０﹒０５元；信義能源（０３８６８）累跌０﹒２％，報４﹒２

８元；新特能源（０１７９９）累跌３％，報５﹒９２元。



＊傳匯控撤出美國零售市場，仍累升逾４％＊



美國十年期國債收益率維持上揚，本地銀行股本周表現個別發展，其中匯控有傳正考慮全面

撤出美國零售銀行市場，並擬調配資源至盈利能力更高的亞洲，而股價今日高見４４元破逾８個

月高位，本周累升４﹒２％，報４３﹒７５元。恆生（０００１１）本周亦獲摩通上調目標價３

８﹒５３％至１５１元，惟本周累跌０﹒９％，報１３６﹒３元；而渣打集團（０２８８８）升

５﹒９％，報５０﹒５元；東亞銀行（０００２３）漲３﹒４％，報１７元；中銀香港（０２３

８８）累跌１﹒２％，報２４﹒９元。

肺炎疫情再度於香港爆發，帶動本地地產股本周表現較為波動，相關股份表現個別發展。九

置（０１９９７）累升２％，報３８﹒４元；領展（００８２３）漲３﹒４％，報７０﹒８元；

而新世界發展（０００１７）累跌７﹒３％，報３７元；長實集團（０１１１３）累跌１﹒５％

，報４３﹒１元。（ｊｃ）

