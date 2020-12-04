《「香」講積金－香敏華》強積金２０年整體收費趨降

《「香」講積金》時光飛逝，強積金制度已推出２０周年，強積金資產累積金額超過一萬億

元，成為香港退休保障的重要支柱。２０年來，強積金制度不斷改良革新，亦積極透過多種途徑

提高強積金資訊透明度，促進市場競爭，推進收費下調。據積金局強積金基金平台網站，自

２００７年７月以來，平均基金開支比率下跌幅度為２９﹒６１％。

若分析基金開支比率分布，截至今年１０月底，基金開支比率為１％或以下的成分基金有

１２９項，佔所有成分基金的２６﹒３％，較２０１７年底的８９項基金（１８﹒４％）大幅增

加；相反基金開支比率為２﹒０１％或以上的成分基金有１８項，佔所有成分基金的３﹒６％，

較２０１７年底的３９項（８﹒１％）大幅減少。此外，基金開支比率為１﹒５１％至２％的基

金數目比例大降，相對上基金開支比率為１﹒０１％至１﹒５％的基金數目比例則上升。



不同幅度的基金開支比率的成分基金的數目（％）

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年份 １％或以下 １﹒０１％至１﹒５％ １﹒５１％至２％ ２﹒０１％或以上

２０１７ （％）

年底 ８９（１８﹒４） １６２（３３﹒５） １９４（４０﹒１） ３９（８﹒１）

２０１８

年底 ９４（２０﹒７） １５８（３４﹒８） １６６（３６﹒６） ３６（８）

２０１９

年底 １２３（２５﹒２） １７６（３６﹒１） １７２（３５﹒３） １７（３﹒４）

２０２０年

１０月底１２９（２６﹒３） １９７（４０﹒２） １４６（２９﹒８） １８（３﹒６）

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資料來源：積金局強積金基金平台、永明資產管理



＊保證費推高保證基金費率＊



細看基金開支比率為２﹒０１％或以上的１８項成分基金，大部分屬於保證基金。一般而言

，開支比率包括受託人費、保管人費、管理人費、投資經理費、保薦人費、審計費、法律服務費

，亦包含設立成本、彌償保險費及郵費等其他實付支出。惟獨保證基金要包括保證費於開支比率

之中，故此這個類別的平均基金開支比率較高。強積金基金平台網站顯示的１９項保證基金中，

平均基金開支比率為１﹒８８％，其中１３項保證基金的開支比率超過２％。

保證基金是按保證條款向持有人提供資本保證的基金，一般而言，保證基金會向計劃成員提

供本金或每年回報保證，但計劃成員要符合特定條件才可獲得「保證」。例如具有「回報保證」

的保證基金，一般會規定計劃成員在指定期間，不可隨意轉換或提取基金資產，不然有關回報保

證便會失效。可以想像的是，保證基金要提供保證回報，一般會控制風險，務求令回報不會出現

太大落差，故基金經理難免會投放多些資金於債券上，回報並不「養眼」。過去十年（截至

２０２０年１０月底），保證基金類別的年率化回報介乎－０﹒０２％至２﹒９％之間，跑輸股

票基金類別和混合資產類別。

筆者曾經指出，若強積金投資者的月供部分投資期尚有十、廿年以至更長時間，他們比較上

有多一點本錢選擇較高風險的基金，保證基金相對不甚吸引。而風險較低的基金可作短期或者避

險的部署，但保證基金要求滿足特定條件才可獲回報保證，又未必適合作短期「轉身」之用。故

此筆者認為，保證基金在資產配置上處於頗為尷尬的位置，投資者宜自行衡量是否適合自己。

《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》

