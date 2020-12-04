《品中資－羅國森》小米（０１８１０）又玩財技？

《品中資》我在本欄說過，揸小米（０１８１０）的投資者，絕對是先苦後甜的，但那段苦

日子也實在太苦了。

一來，小米的招股價是１７元，除了上市初段（２０１８年７月９日上市）升超過這個水平

外，有一年多的時間，小米股價都是潛水的。這是捱苦時間太長的問題。

二來，小米股價最低殘的時候，曾經跌至８元附近水平，足足比招股價跌了一半，真是少點

定力都會被震走。這是所捱的苦太痛的問題。我身邊就有很多朋友在小米跌穿９元的時候忍痛斷

臂。到現在，當然是後悔不已！

平心而論，小米絕對不是一隻差的股票，唯一的缺點是佔六成收入的手機業務，毛利率太低

而已！事實上，上市後，小米的經營一直按部就班地推進，業績穩步上升。但現在回看，我也解

釋不了，為何上市首１８個月，竟然沒有投資者願意買小米。唯一的解釋是，小米的股價仍不夠

「厚道」？！

但踏入２０２０年之後，形勢忽然１８０度逆轉。講你也未必信，原來，截至１１月３０日

為止，小米股價累積上升１﹒４５倍；是今年以來，升幅最大的藍籌股（小米於今年９月７日晉

身藍籌股行列）。

當然，當美團（０３６９０）於本月７日納入藍籌之後（剛好遲小米一季納入藍籌股行列）

，全年計，美團可能會取代小米，成為２０２０年升幅最大的藍籌股（截至１１月３０日，美團

累積升了１﹒８４倍）。

但無論如何，２０２０年仍然是小米上市以來，股價表現最亮麗的一年了。不過，２０１８

年上市首日，小米股價輕微跌穿招股價時，主席雷軍曾經許下豪情壯語，表明會讓上市首日買入

小米的投資者賺一倍！



＊雷軍仍未「找數」＊



如果以這個「豪言」計，雷軍仍然未「找數」，因為昨日小米的收市價只是２５﹒３元，距

離「雙倍奉還」（招股價１７元的一倍，即是３４元）的目標仍有大約兩成半升幅。

２０１９年初時，我在本欄提過，有３隻股票可以替投資者賺到一倍回報，其中一隻就是小

米，我這個「豪言」就已經找了數，因為當時小米的股價只是１０元左右：）。

不過，正當今年小米股價在ＡＴＭＸＪ之中，明顯跑出的時候，本周三（２日），公司宣布

以一成左右的折讓價批股（配股價２３﹒７元），而且還要用「先舊後新」的方式，即是獲批股

的投資者，可以短時間內沽貨賺錢，令市場有點詫異。

結果，小米股價在消息曝光後急挫，最多曾跌約一成，周三收市時仍跌７％。我身邊的朋友

說，難道小米又玩「財技」？

事實上，剛才提過，小米上市首１８個月，投資者對她避之則吉，相信其中一個原因，就是

大股東愛玩財技。我記得，２０１９年當小米股價最弱的時候，即使主席雷軍表示一年內不會減

持，以及公司連續多次回購股份，也無法支持股價止跌！

我相信，投資者就是擔心大股東的財技。但說實話，小米大股東也不算是玩財技，他們只不

過充分利用公司上市的勢，就是利用股本融資；另外，當然就是利用股權激勵員工等等。這些技

?上市公司都會用，小米當然也不例外。

今次小米除了以先舊後新方式配股之外，還有另一著，就是發行８﹒９億美元的可換股零息

債券。而這這批債券的條款頗堪玩味。

首先，說是零息債券，投資者自然收不到利息，而且，接這批債券的６位投資者（不知跟接

現貨的投資者是否相同，因為也是６位投資者）是要以１０５﹒２５元的價錢，買價值１００元

的債券，年期７年。但吸引我注意的是該批債券的換股價，原來，換股價是３６﹒７４元，比１

２月１日小米的收市價有四成左右溢價，也大約就是雷軍讓投資者賺一倍的水位。



＊債券換股價可堪玩味＊



我的朋友問，如果看好小米的股價，為甚麼不直接買小米？但正如剛才我說，接可換股債券

和批股的投資者，可能是同一班人。如是的話，即是他們先接了一批貨用來短炒，再以進可攻，

退可守的方式持有另一批小米債券。即是如果小米股價在未來幾年都無法升破３６﹒７４元，他

們就贖回債券，當是蝕了幾個巴仙。但萬一小米真的爭氣，他們就可以長短都賺一筆了。

如是的話，到底小米大股東，以及今次接貨的６位投資者，是看好還是看淡小米的前景呢？

有分析員批評小米是玩財技，原因是今次配股和發行可換股債券集資，似乎沒有具體用途，

基本上是非常「行貨」的說法，即是擴展業務所需的營運用途和一般用途。

再者，小米上市才兩年，當年已經集了３００多億港元，短短兩年間，又再集３００億元，

但又沒有具體計劃，又真的令人難以信服。不過，趁手機市場因為華為被美國制裁而出現執位，

在此期間增加資本去搶佔市場份額又好像是順理成章的事。

總之，疑點利益歸於被告。我的結論是，如果你信小米，就要信到底；要不就要不就最好不

要沾手了，以免受到傷害！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

