《鍾之日記》中芯遭黑挫，美團染藍彈

《鍾之日記》１２月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股納指曾一度破頂，香江魚缸今日現高開高走，惟升幅受限，有指英國最快於本月１

１日批准匯控（００００５）及渣打（０２８８８）派息，刺激本地銀行股造好。最終恆指以全

日最高位收報２６８３５點，升１０７點或升０﹒４０％。恆指成分股換馬將生效，基金調整持

倉，成交急增，全日主板成交１７２２﹒６５億元增加２７﹒２％。

恆指公司季度檢討於今天收市後生效，牽動相關股份異動，新貴美團（０３６９０）連跌四

日後急彈，收市升４﹒６％報２８８﹒６元，成交居首達１５５﹒６３億元。

祖國股市今日好淡爭持，低開低走，午後窄幅倒升，滬綜指收升０﹒０７％，報３４４４點

。總結全周，滬指最高見３４５７﹒６４點，是自今年７月１３日以來新高，滬指累升１％，連

續三周上漲。Ａ場連續多日保持整固，沖淡交投，兩市成交７４８８億元人民幣，失８０００億

元關，按日減９﹒４％。



＊制裁靴子終落地，中海油中芯捱沽＊



美國國防部周四（３日）新增４間中資企業與中國軍方有關聯的黑名單，以他們由中國軍方

控制或擁有為由，限制美國投資者進行投資，證實了此前外媒報道的傳聞。被制裁的中資企業包

括中芯國際（００９８１）、中海油（００８８３）母公司、中國建設科技集團及中國國際工程

諮詢有限公司。外界預料，美國國防部對這些公司的限制，主要在於禁止美國企業參與投資，包

括指數基金等外資為追蹤中國市場指數而作出的投資，資產規模龐大的養老金也要遵守有關規定

。

中國外交部發言人華春瑩今日表示，堅決反對美國對中國企業的打壓，此舉將嚴重損害美國

的利益和形象。美國應停止濫用國家安全概念打壓中國企業。

有關消息對中海油股價造成較大打擊，傳聞出街當日中海油股價暴跌１４％，今日再挫

３﹒９％，報７﹒４元。據市場分析，美國投資機構至少持有約有６﹒６％的中海油股份，料部

分投資者未來將不得不退出中海油，料導致中海油短期內表現受壓。

中芯國際今早開市前發公告稱，關注美國將本公司加入中國涉軍企業名單的消息，正在評估

影響，請投資者注意投資風險。中芯國際ＡＨ股均低開，Ｈ股開市後中途停牌，Ａ股繼續交易。

中芯午間時段再回應事件對運營無重大影響，同時重申公司一直合法合規經營，其服務和產品從

未涉及任何軍事用途，皆用於民用及商用。中芯Ｈ股午後復牌全日挫５﹒４％，報２１元。



＊輝瑞疫苗產量需減半，內地稱年內６億疫苗上市＊



正當市場憧憬歐美疫苗即將開展大規模接種，美國藥廠輝瑞卻傳來壞消息。輝瑞承認，由於

疫苗原料供應鏈面臨挑戰，臨床試驗結果公布時間未如預期快，今年新冠肺炎疫苗產量目標需要

削半至５０００萬劑，而由於輝瑞疫苗須要接種兩次，即意味產量僅可供２５００萬人使用。

目前美國預計輝瑞疫苗在本月獲得監管機構批准後，首批疫苗供應量將達６４０萬劑，而英

國衞生大臣夏國賢亦透露國民保健署已準備就緒，於下周開始接種疫苗，但未提及首批疫苗供應

量。

而在港上市、輝瑞和ＢｉｏＮＴｅｃｈ研發疫苗團隊夥伴之一的復星醫藥（０２１９６），

發言人表示，正積極與香港衛生署商討及準備註冊所需文件，一旦獲批，最快明年首季可推出疫

苗。

另一邊廂，中國疫苗研發或報喜。科研攻關組疫苗研發專班專家組副組長、中國工程院院士

王軍志在公開場合透露，年內將有６億支滅活疫苗獲批上市。王軍志稱，滅活疫苗的主要特點與

天然病毒結構最接近，安全性可控，也比較穩定，可在２至８攝氏度下運輸。滅活疫苗須在Ｐ３

實驗室生產，如果需要大規模生產工，其實驗室的生物安全保障和檢測技術必須要達到世界一流

的水平，這方面中國做得非常成功，所以這一次中國在滅活疫苗走在全世界的前面。

專家的言論午後傳出後，刺激個別疫苗股拉升，康希諾生物（０６１８５）飆６﹒１％，復

星醫藥微冬０﹒６％，惟國藥（０１０９９）仍跌１％。



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