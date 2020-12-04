《神州縱橫－凌昆》中國外循環潛力大

《神州縱橫》中國近期提出了經濟運行的內外雙循環理論，並指出當前要以內循環為主導和
協調內外循環。這已成了指引中國經濟政策的最根本戰略取向，其實效如何值得探討。
＊先脫紅利令出口大旺＊
經濟從來就是循環：增長帶來收入增加，引致投資、消費上升和再推動增長。當局要注意的
問題有兩個：一是循環是良性或惡性。二是循環是否暢快以使經濟潛力能充分發揮？阻礙循環有
兩大根源：市場失效和政策、法規不當，對此當局應認真檢查討論。此外要以正確有效的政策來
促成良性循環和阻斷惡性循環。這表示中國要掌握好以供給側改革為主導的提法。供給側改革是
對經濟問題長遠治本之道，但迫在眉睫的卻是需求不足困局。李克強已提出要注意推動需求增長
，官方亦有協調好供需兩邊的新說法，都比較貼合實情。以內循環為主導其實就是以內需為主的
策略，在當前世界經濟由於疫情及其他因素陷於衰退的形勢下乃唯一選擇。但目刪情況比較複雜
：原先預計在疫情、國際衰退及中美貿戰等多重打擊的外需及出口將十分疫弱，事實卻是近目中
國出口大旺。原因之一是中國率先脫離疫情取得「先脫紅利」。最初是國際醫衛喪葬用品需求急
升帶來出口生意屬需求震盪型（Ｄｅｍａｎｄ Ｓｈｏｃｋ）因素。之後是海外疫情妨礙生產引
致訂單轉來中國，屬供給震盪型（Ｓｕｐｐｌｙ Ｓｈｏｃｋ）因素。
＊應推疫後馬歇爾計劃＊
現時有不少外需及出口好景是長期或短期現象的討論。「先脫紅利」是短期性因素，大概可
維持至２０２１上半年。另方面也有重要因素支持出口長期好景，主要是中國有幾方面的優勢：
（一）產能優勢。如規模經濟大、成本低、工業門類齊全，人才紅利，及全力推動包括數字化、
智能化與自動化等方面的產業升級。發達國對中國生產的依賴已不只限於消費品，而日益伸延至
中間及資本貨品。（二）技術開發優勢。在國家、企業大力投資和美國禁制下，中國正加快研發
關鍵及核心技術，增強自主開發能力及高科技產品的入口替代，能趕超先進水平的項目日多。
（三）社會政治穩定、體制優越。在抗疫上中國的體制優勢十分明顯。基於各種優勢中國的出口
競爭力將不斷提升，且供應鏈移出的傾向減少而移入的增加。最後，除了出口潛力大外，中國外
循環的總體發展亦同樣，疫情更提供了黃金機遇。許多發展中國易經濟受損很深復元困難，中國
應選擇一些合適者提供馬歇爾計劃式的災後重建計劃，並由此帶動本身的貨品、服務、資金、技
術及勞務出口。總之，在內循環主導下外循環仍大有可為。《資深評論員 凌昆》
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