景瑞（０１８６２）溢價逾５％發股，籌３億元

《經濟通通訊社４日專訊》景瑞控股（０１８６２）公布，以每股２﹒２元配售最多約
１﹒３９億股新股，集資最多約３﹒０６億元。
該集團指，每股配售價較昨日收市報２﹒０９元溢價約５﹒２６％，有關新股佔擴大後股本
約９﹒０１％，將配售予不少於６名屬獨立第三方的投資者，料不會有投資者成為主要股東，集
資所得用於償還境外債務。（ｗｈ）
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