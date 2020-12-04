《日入而息》財委會通過明日大嶼前期撥款，美增４間中企入黑名單

《今天重點》﹡財委會通過明日大嶼５﹒５億前期研究工程撥款

﹡證監會就港股實名制展開市場諮詢，明年３月４日截止

﹡恆指公司擬推恆生科技ＥＳＧ指數，惟現未有詳情

﹡林鄭月娥稱必須加強對香港國安法的宣傳教育；駱惠寧稱必須堅持愛國者治

港，ＤＱ議員彰顯憲法權威

﹡消息指行會通過違限聚令口罩令，罰款增至５０００元

﹡本港多１１２宗確診３６宗源頭不明，另逾８０宗初陽；四名確診者曾到紅

館看演唱會，醫生指有群組爆發風險

﹡中芯、中海油被列黑名單，外交部：停止濫用國安概念

﹡外交部指孟晚舟事件性質明確，她沒犯任何所指控罪行



《即日市況》﹡港股窄幅上落，收２６８３５升１０７點，成交１７２３億元



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒０７％全周漲１％，疫苗股午後拉升



《美元匯價》﹡美匯初步支持位於９０﹒５０；歐元最新報１﹒２１７１╱７３，日圓最新

報１０３﹒９７╱９８



《公司資訊》﹡康哲藥業（００８６７）附屬取得結腸鏡檢查用藥於中國和香港獨家開發及

銷售權

﹡歌禮製藥（０１６７２）乙肝新藥臨床試驗完成首例給藥

﹡環球實業科技（０１０２６）向附屬擎琿注資４９００萬元人民幣

﹡新灃集團（０１２２３）與伊藤忠合資經營ＳＫＩＮＳ運動產品品牌

﹡阿里巴巴（０９９８８）料將有更多東南亞科技企業於未來５至１０年來港

上市

﹡星晨旅遊被丹麥旅行社申請清盤，明年３月審理

﹡樂風集團以逾３億收購佐敦南京街１１至１３號餘下業權

﹡恆生（０００１１）推出證券服務優惠

﹡綠城管理控股（０９９７９）１１月代建項目合同銷售金額約９２億人幣

﹡奧思集團（０１１６１）附屬認購１０００萬股藍月亮（０６９９３）股份

，涉１﹒３３億元

﹡金地商置（００５３５）１１月合約銷售總額按年跌１９﹒３％

﹡中梁控股（０２７７２）１１月合約銷售金額按年升１２﹒５％

﹡凱華集團（００２７５）附屬持有之大灣區聚變力量（０１１８９）股份遭

強制出售，涉２９５３萬

﹡云想科技（０２１３１）下周一招股，入場費７１５１﹒３５元

﹡銀城國際（０１９０２）１１月合約銷售額按年跌１６﹒２％至２０﹒７億

人幣

﹡新力控股集團（０２１０３）首１１個月合同銷售金額９８８﹒６億元人民

幣

﹡漢港控股（０１６６３）汪林冰今日購入７０萬股公司普通股，均價

０﹒１３５元

﹡徽商銀行（０３６９８）首九個月淨利潤按年升０﹒３％

﹡阿里雲表示升級全球混合雲戰略，並啟動「混合雲合作夥伴計劃」

﹡弘業期貨（０３６７８）擬再回Ａ，將擇期再遞交Ａ股上市申請

﹡新城發展（０１０３０）１１月合約銷售升約２０％至２９１億人幣



《國企紅籌》﹡珠海控股投資（００９０８）旗下客輪公司將停運新海洋旅遊航線



《神州民企》﹡世茂集團（００８１３）稱１１月合約銷售額３１５﹒２億人幣，按年升

３﹒３４％



《中國要聞》﹡人行表示金融業網絡安全態勢感知與信息共享平台建成

﹡廣州市國資委表示支持越秀集團打造為大灣區食品龍頭企業

﹡報告指出中國信息消費迎來全場景的深度拓展期

﹡中國海關表示法國因高致病性禽流感自主暫停禽肉對華出口

﹡深圳立法加強出租車監管，網約車將被納入管理

﹡不忘環保政策，中國擬５年後地級市建成垃圾分類系統

﹡中海油（００８８３）正評估被美國列入與中國軍方聯繫名單影響

﹡微眾表示蛋殼租戶退租後，可用被欠預付租金抵償貸款

﹡上海化工區電子化學品專區揭牌成立

﹡內地推瑞士法郎、俄羅斯盧布等拆借及同業存款交易

﹡華晨集團已退休黨委書記、董事長祁玉民接受紀律審查

﹡上交所指渤海銀行、明源雲等三隻股票調入港股通



《寶島快訊》﹡台股大幅收升１﹒１％，報１４１３２點創歷史新高

﹡據報台積電有望為英特爾代工凌動和至強處理器



《其他消息》﹡台灣研究放寬港澳居民到當地定居限制

﹡胡志偉稱事前不知道許智峯流亡海外，尊重對方決定

﹡駱惠寧稱必須堅持愛國者治港，ＤＱ議員彰顯憲法權威

﹡林鄭月娥稱必須加強對香港國安法的宣傳教育

﹡梁愛詩稱特區政府仍要就二十三條立法

﹡中國飛機服務在保就業資助後再裁員約１６０人

﹡證監會表示《房地產投資信託基金守則》修訂現已生效

﹡政府表示非住宅樓市風險可控，明日大嶼６千億包括基建

﹡深股通額度全日用２０﹒４億元；滬股通額度全日用３６﹒８億元，陸股通

淨流入逾３７億

﹡會計師公會表示疫情為企業管治帶來考驗，中電控股最佳管治再上榜

﹡３警涉北區醫院襲擊被羈押男子，拒認罪警員行為失當罪成

﹡聯儲局理事鮑曼講話，美國公布非農業就業人口變動

﹡恆指公司擬推恆生科技ＥＳＧ指數，惟現未有詳情

﹡保安局表示本港有獨立司法制度，嚴厲譴責棄保潛逃逃犯



《新冠肺炎》﹡全國昨新增１７宗確診，內蒙再現２宗本土病例

﹡社署設立兩間專為院舍員工而設的臨時檢測中心

﹡王毅稱中方加快推進疫苗ＩＩＩ期試驗，將成全球公共產品

﹡消息指本港新增約１１２宗確診，一周內第三次破百

﹡渣打香港馬拉松延至明年１０月２４日舉行

﹡四名確診者曾到紅館看演唱會，醫生指有群組爆發風險

﹡上海浦東明天華城小區由中風險調為低風險地區

﹡旅發局取消除夕煙花倒數，明年不會舉辦新春花車巡遊

﹡消息指行會通過違限聚令口罩令，罰款增至５０００元

﹡本港多１１２宗確診３６宗源頭不明，另逾８０宗初陽

﹡運輸署批准２２７條專營巴士路線調整服務



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