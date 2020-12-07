《股林淘金－林家亨》內地電商帶動內需消費，藍月亮上市值吼

《股林淘金》內地電商近年發展，並逐步帶領全國內需行業的轉型，由實體店轉至網上平台

。新冠疫情更進一步令市場明白到網上電商平台優勝之處。當中，不少內需必須品更加強開發網

絡平台，不然將被市場淘汰。同時，百姓對清潔的要求更進一步提高。中國為全球最大的家庭清

潔護理市場之一，在主要經濟體中增長潛力最高。按零售銷售價值計算，預計中國家庭清潔護理

市場的規模將由２０１９年的人民幣１１０８億元增長至２０２４年的人民幣１６７７億元，將

佔全球家庭清潔護理行業增長超過三分之一。衣物清潔護理市場為中國家庭清潔護理行業中最大

的市場，佔２０１９年中國總體家庭清潔護理市場的６１﹒２％。中國家庭清潔護理產品電子商

務渠道銷售額的複合年增長率預計將達到１６﹒２％，到２０２４年時將佔中國整體家庭清潔護

理產品市場的３１﹒９％。當中，貴為家庭清潔護理行業，連續１１年（２００９年至２０１９

年）位居第一中國洗衣液的藍月亮（０６９９３）即將在香港上市。



藍月亮集團在中國以零售銷售價值計算，在中國洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場

均名列第一，市場佔有率分別為２４﹒４％、２７﹒９％及１７﹒４％。並且，在中國的洗衣液

市場和洗手液市場分別已經連續１１和８年位居第一。身位內需必須品，同樣受到疫情影響其線

下業務，但藍月亮並未因為已經第一而自滿，管理層更必具慧眼，洞察先機，發展線上業務，

２０１９年洗衣液線上渠道零售銷售價值排名第一，市場份額為３３﹒６％，為排名第二的中國

洗衣液公司市場份額的兩倍以上。以成交額計算，於２０１９年品牌分別在京東６１８購物節及

天貓雙十一購物節活動中排名第一。中國逐步經濟轉去內需推動，加上藍月亮的市場領導地位及

其行事作風，相信能配合內地整體經濟發展以愈發雄厚，所以投資者可以考慮認購，作中期持有

，宜設止蝕價５％。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

