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07/12/2020 09:20

《新股掛牌》裕勤首掛開報０﹒２８５元，較招股價高近２７％

　　《經濟通通訊社７日專訊》裕勤（０２１１０）今日首掛，開報０﹒２８５元，較招股價
０﹒２２５元高出２６﹒６７％，以每手１００００股計，不計手續費，每手賺６００元。
　　該股公開發售獲超額認購３５﹒７９倍，一手中籤率２０％。（ｅｄ）

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