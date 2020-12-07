《新股掛牌》裕勤首掛開報０﹒２８５元，較招股價高近２７％

《經濟通通訊社７日專訊》裕勤（０２１１０）今日首掛，開報０﹒２８５元，較招股價

０﹒２２５元高出２６﹒６７％，以每手１００００股計，不計手續費，每手賺６００元。

該股公開發售獲超額認購３５﹒７９倍，一手中籤率２０％。（ｅｄ）

