《華爾街內望》美股再創新高，就業增長放緩提振推刺激措施預期

《經濟通通訊社７日專訊》美股主要股指上周五（４日）升至再創紀錄新高，因美國就業職

位增長為６個月來最慢，刺激投資者憧憬政府將推出新財政援助方案以支撐受新冠肺炎打擊的經

濟的預期。



＊憧憬推刺激方案，美股再創新高＊



對經濟特別敏感的周期性股票，如能源股、材料股和工業股等表現突出，大部分標普５００

板塊均上升。

道瓊斯工業指數上漲２４８﹒７４點或０﹒８３％，至３０２１８﹒２６點；標普５００指

數升３２﹒４０點或０﹒８８％，至３６９９﹒１２點；納斯達克指數上揚８７﹒０５點或

０﹒７％，報１２４６４﹒２３點。

道瓊斯運輸指數和小型股羅素２０００指數也創下紀錄收市新高。

波音一位高曾說，該公司將在１８個月內第四次削減７８７夢想客機的產量，該公司股價因

而下跌了１﹒９％。



＊美債息觸及３月以來最高水平＊



指標美國１０年期公債收益率觸及逾０﹒９８％的３月以來最高水準，尾市上揚４﹒８個基

點，報０﹒９７％。２０年期公債孳息率盤中升至１﹒５４％，為６月以來最高，３０年期公債

孳息率升至１﹒７５％，為１１月１０日以來最高，隨後回落。（ｈｏ）

