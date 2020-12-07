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07/12/2020 09:00

《牛熊志選－陳其志》美團獲納入指數，資金看好部署相關認購證

　　《牛熊志選》恆指上周先跌後回穩，繼續維持在２６３００點至２７０００點之間平台整固
，反覆上升走勢未變，策略上可逄低部署好倉。恆指牛熊證資金流情況，截至周四（３日）過去
５個交易日，恆指牛證合共錄得約１﹒０８億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證
則累計約４１０６﹒０萬港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至周四，恆
指牛證街貨主要在收回價２５４００點至２５６９９點之間，累計相當約１０８４張期指合約；
熊證街貨主要在收回價２７０００點至２７２９９點之間累計了相當約３２８６張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至１７﹒８％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升
０﹒１個波幅點至１９﹒１％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅下降０﹒１個波幅點至３１﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降１﹒６個波幅點至
２８﹒８％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降１﹒３個波幅點至３１﹒３％；中石油
（００８５７）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至３０﹒８％；中海油（００８８３）的引伸波
幅上升１﹒７個波幅點至３７﹒３％；建行（００９３９）的引伸波幅維持於２５﹒０％的水平
；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至２７﹒５％；工行（０１３９８）的引
伸波幅上升０﹒５個波幅點至２４﹒７％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點
至２３﹒４％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至２２﹒３％。
　　輪證看好資金流方面，截至周四前一周，美團的相關認購證及牛證合共錄得約１﹒４３億元
資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的美團認購證為行使
價約３１９元至３３０元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒３倍至６﹒２倍；牛證方面，資
金留意收回價２６１元至２６６元之間的較貼價條款，收回距離約７﹒８％至９﹒６％，槓桿約
８﹒５倍至１０﹒７倍。另外，海油相關認購證及牛證期內錄得約４，３５５﹒０萬元資金淨流
入部署，資金留意行使價８元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約７﹒４倍；牛證方面，
資金留意收回價６元的較貼價條款，收回距離約６﹒８％，槓桿約８﹒１倍。
　　至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約１，９５１﹒０萬元資金淨
流入部署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４７５元至５０５元附近的中期價外
條款，實際槓桿約７﹒８倍至９﹒３倍；熊證方面，資金主要留意收回價５９５元至６２０元附
近的條款，收回距離約１﹒１％至５﹒３％，槓桿約１６﹒３倍至４６﹒０倍。
《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
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