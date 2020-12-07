《一周攻略－周進略》銷定利潤決定行情

《一周攻略》也許剛過去的１１月，全球各地股市整體表現實在太好，是以市場上，每多獲

利回吐的舉動，零售層面散戶投資者如是，機構層面的基金大戶亦如是，尤其不少人即使本身並

非看淡做空，但起碼是先走為敬，沽一部分以鎖定利潤，人同此心，心同此理，此一現象可以見

諸近周的韻律。



＊避險需求降，ＶＩＸ美元金價同受壓＊



然而，即使如此，風險胃納始終是增加了，此一點可以反映於ＶＩＸ等指標持續走低，而與

避險需求息息相關的美匯指數與金價亦受壓，雖然仍未回到疫情前的水平，畢竟眼下的疫情仍在

惡化中，疫苗的好消息即使多好，也不是立竿見影，由當前公布有成果，到真的可以普及，仍在

在需時，實體經濟復甦不是當前馬上出現的事，而美國經濟數據如上周所見，改善速度未如理想

，亦是另一證明。

無論如何，一如此前本欄一直跟進分析所指，投資者是審慎樂觀，不再是之前一面倒的悲觀

，但始終需要有更多實在的數據告知真的有好轉，才能說明當前已經陸續由低位回升的估值水平

是合理。



＊悲喜交替，短炒為主＊



在具體部署上，這樣的背景之下，絕對是考工夫。首先，不是一面倒的悲和喜，則只能交替

運用，例如好消息出現時，短線儘管可以先快速跟進，但要懂得在後來者不增加時，便馬上撤退

；同理，壞消息之時，仍可以有短線操作的反向買賣。

此之所以，年內不少大名鼎鼎的對沖基金經理，本來是多年的長勝將軍，都反而跑輸了，因

為訊號的交替出現，當他們大舉殺入時，便有點到了尾站的感覺。

是的，本來在３月仍大舉拋空的，忽然間由低位大幅反彈，當中不少動力來自於個人投資者

，包括掃入看來價殘的舊經濟股份，博經濟政策上可支持此一憧憬，更包括死守新經濟科技巨企

，如此一來，不少基金經理若單以價值或單以動量來判斷，便容易失諸交臂。



＊個人投資者靈活，別小看牛群力量＊



如此說來，一般投資者反而有先天的優勢，就是進銳退速，單憑即市氣氛的改變，只要不涉

及太多槓桿，其靈活動作正是當前所需。

有趣的是，本來外界一直以來的感覺是，愈於亂世，這些有過人本領的投資好手，應該更多

低買高賣的表演時間，但實情是，隨便數手指，起碼有四五個頂級好手，人所共知的，都在今年

的行情中落後形勢，當中不少更是非常科學化的量化型投資，不得不為散戶的牛群力量多給一點

尊重。



＊波幅轉趨穩定，陸續降低持倉＊



以上這些，美股如是，港股亦不差太遠，只是港股投資者早已看通，有所謂炒股不炒市，是

以打新活動最受歡迎，而過程中不少的新舊板塊輪動，早已成為大家習慣的指定動作了。

由踏入１２月開始，大家有心理準備，波幅會由大選前的高水平，轉入相對穩定的情況，投

資者陸續有計數先行清掉部分倉位的動作，再往上突破的力量，尤其要重上年初高位，並不容易

。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

