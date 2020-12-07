外媒稱美將制裁至少１２名中方官員，港股現挫４００點

《經濟通通訊社７日專訊》路透引述一名美國官員在內的三名知情人士的消息報道，由於近

期香港反對派立法會議員遭港府取消就任資格，美國準備再制裁至少１２名中方官員。美國可能

在周一採取這項行動。特朗普政府在任期的最後幾周，保持對北京的壓力。美國國務院和白宮暫

未回應上述消息。

此外，因應中美貿易戰再度升級，指數供應商富時羅素（ＦＴＳＥ Ｒｕｓｓｅｌｌ）在

美股上周五（４日）收市後，公布將８間「中國軍事相關企業」的股分剔出ＦＴＳＥ全球股票指

數系列，以及ＦＴＳＥ含中國Ａ股的指數，並將於本月２１日生效，包括受影響的８間中國企業

包括杭州海康威視（深：００２４１５）、中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）、中

國衛星（滬：６００１１８）、中國交通建設（０１８００）（滬：６０１８００）等。

港股本日開報２６８７０點升３４點。惟受上述消息拖累，港股最多暫跌４２４點低見２６

４１１點，一舉跌穿十天線（約２６６４０點）及二十天線（約２６４９５點），當中中資金融

股、阿里（０９９８８）、中海油（００８８３）等股為重災區，而安踏體育（０２０２０）現

為表現最差藍籌，跌３﹒６２％，報１０６﹒６元。港股現報報２６４３４點，跌４００點或跌

１﹒４９％，主板成交３１８﹒５８億元。國企指數報１０４６１點，跌１６３點或跌１﹒５４

％。恆生科技指數報７９３９點，跌１２點或跌０﹒１６％。



表列現時表現最差藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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安踏體育（０２０２０） １０６﹒６０元 跌３﹒６２％

中海油 （００８８３） ７﹒１８元 跌２﹒９７％

工商銀行（０１３９８） ４﹒８５元 跌２﹒８１％

建設銀行（００９３９） ５﹒９３元 跌２﹒６３％

阿里巴巴（０９９８８） ２５７﹒６０元 跌２﹒４２％



匯豐控股（００００５） ４２﹒７５元 跌２﹒２９％

友邦保險（０１２９９） ８７﹒００元 跌２﹒２５％

申洲國際（０２３１３） １３０﹒８０元 跌２﹒１７％

中國銀行（０３９８８） ２﹒６６元 跌２﹒２１％

吉利汽車（００１７５） ２０﹒６０元 跌２﹒１４％

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（ｋｓ）

