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07/12/2020 10:03

【大國博弈】據報美國因香港問題準備制裁最少１２名中國官員

　　《經濟通通訊社７日專訊》路透引述市場消息指出，美國準備對中國多名官員實施新的制裁
，涉及至少１２人，理由是他們參與取消香港民選反對派議員資格。
　　美國國務院和白宮暫未回應置評請求。
　　兩位消息人士稱，至多１４人將面臨資產凍結和金融制裁等措施，包括中國人大代表和中國
共產黨黨員。（ｅｃ）（ｚｚ）

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