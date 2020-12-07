【大國博弈】據報美國因香港問題準備制裁最少１２名中國官員

《經濟通通訊社７日專訊》路透引述市場消息指出，美國準備對中國多名官員實施新的制裁

，涉及至少１２人，理由是他們參與取消香港民選反對派議員資格。

美國國務院和白宮暫未回應置評請求。

兩位消息人士稱，至多１４人將面臨資產凍結和金融制裁等措施，包括中國人大代表和中國

共產黨黨員。（ｅｃ）（ｚｚ）

