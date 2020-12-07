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即市新聞

07/12/2020 09:21

港股高開３４點報２６８７０點，國指跌４點，科指升２２點

　　《經濟通通訊社７日專訊》上周五（４日）美股高收，亞洲股市今早普遍造好，日經升１７
點，台北加權指數升１５５點，港股方面今早則輕微高開３４點。中生製藥（０１１７７）全資
附屬香港俊領就向人用疫苗研發業務公司北京科興中維生物技術出資５﹒１５億美元，消息刺激
中生股價高開近３％；手機股略有追捧，舜宇（０２３８２）、小米（０１８１０）高開逾１％
。恆生指數開報２６８７０，升３４點或升０﹒１３％，主板成交８９﹒３１億元。國企指數報
１０６２０，跌４點或跌０﹒０４％。恆生科技指數報７９７４，升２２點或升０﹒２８％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒１１％，報４３﹒８元，以現價計，該股暫連
升４日，累計升幅６﹒８３％。香港交易所（００３８８）跌０﹒４６％，報３９０﹒２元；騰
訊控股（００７００）升０﹒６８％，報５９２﹒５元；中國移動（００９４１）跌１﹒０７％
，報４６﹒２５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒４３％。友邦保險（０１２９９
）升１﹒１２％，報９０元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅５﹒９４％。

　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中生製藥（０１１７７）　　　６﹒８８元　　　升２﹒８４％
　　創科實業（００６６９）　　９８﹒２０元　　　升１﹒７１％
　　舜宇光學（０２３８２）　１４９﹒７０元　　　升１﹒２２％
　　小米集團（０１８１０）　　２５﹒６５元　　　升１﹒１８％
　　銀河娛樂（０００２７）　　６２﹒８０元　　　升１﹒１３％
　　友邦保險（０１２９９）　　９０﹒００元　　　升１﹒１２％
　　金沙中國（０１９２８）　　３５﹒００元　　　升０﹒８６％
　　中國平安（０２３１８）　　９８﹒６５元　　　升０﹒８２％
　　美團　　（０３６９０）　２９０﹒８０元　　　升０﹒７６％
　　交通銀行（０３３２８）　　　４﹒２９元　　　升０﹒７０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華虹半導體（０１３４７）　　４４﹒００元　　　升２﹒３３％
　　中芯國際　（００９８１）　　２１﹒４０元　　　升１﹒９０％
　　易鑫集團　（０２８５８）　　　２﹒４０元　　　升１﹒６９％
　　祖龍娛樂　（０９９９０）　　２０﹒８０元　　　升１﹒４６％
　　明源雲　　（００９０９）　　４１﹒００元　　　升１﹒２３％
　　舜宇光學　（０２３８２）　１４９﹒７０元　　　升１﹒２２％
　　小米集團　（０１８１０）　　２５﹒６５元　　　升１﹒１８％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　１０﹒８２元　　　升１﹒１２％
　　平安好醫生（０１８３３）　　９３﹒５０元　　　升０﹒８６％
　　美團　　　（０３６９０）　２９０﹒８０元　　　升０﹒７６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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