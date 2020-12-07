《盤後部署》中美貿易戰持續限制港股走勢，料恒指再試２６２００

《經濟通通訊社７日專訊》上周五（４日）美股表現造好，惟亞洲股市今日表現榮辱互見，
日經跌２０３點，台北加權指數升１２４點，港股方面則今早高開低走，路透引述一名美國官員
在內的三名知情人士的消息報道，美國準備再制裁至少１２名中方官員，消息引發港股盤中曾一
度跌逾５００點，低見２６２５６點；午後跌幅收窄，金融股表現最傷，匯控（００００５）、
建行（００９３９）、友邦（０１２９９）跌１至２％拖累大市氣氛，最終恆指收報２６５０６
，跌３２９點或跌１﹒２３％，主板成交１３５２﹒７４億元。國企指數報１０４７３，跌
１５１點或跌１﹒４２％。恆生科技指數報７９４４，跌８點或跌０﹒１０％。
內地股市一同下挫，上證綜合指數報３４１６，跌２７點或跌０﹒８１％，成交
３３６８﹒３７億元人民幣。深證成份指數報１３９７３，跌５３點或跌０﹒３８％，成交
４３２１﹒３４億元人民幣。
＊摩通警告慎防１８年崩盤再現，分析預料美聯儲暫不太可能調整買債計劃＊
摩根大通策略師發表研究報告指，投資者目前需要調整倉位，以對沖「擁擠交易」，以避免
２０１８年的悲劇重演，該分析師指出，於２０１８年１月時，股市出現大量資金流入，並達到
一個紀錄水平，但風險資產過度持倉令人擔憂，接著下一個月即發生「波動率末日」事件，引發
股市大跌。而高盛、大摩等分析師預計，風險偏好環境可能會持續到２０２１年，而隨著各國推
出措施應對疫情，部分投資者認為高收益債券、新興市場貨幣等資產將迎來豐收期。
隨著美國疫情大增，大家就業增長放慢，美國經濟將迎來更大挑戰，但有分析相信，聯儲局
可以改變或擴大買債的機會不大，分析指出，由於目前金融市場未算完全陷入困境，未來幾年的
低利率承諾亦不見得受到懷疑；而企業及家庭是需要補助金，並非聯儲局調低借款成本可解決。
芝加哥聯儲行總裁埃文斯表示，他相信隨著疫苗推出，經濟前景將會更加明朗，屆時才可判斷購
買資產的速度，以及購買哪種公債。
＊港股短線仍需尋底，至２６２００才會反彈＊
受美方再度制裁影響，中港股市今日錄得下挫，盤中一度下跌５００點至２６２００點水平
，隨著跌幅收窄，反映市場於２６２００點關口有一定支持。今日金融股跌幅顯著，匯控
（００００５）、建行（００９３９）等拖累市場氣氛，預計資金有機會再度流入科技股，投資
者應有撈底的準備，明日大市有機會再度測試２６２００點支持，如仍未跌穿則可考慮加倉，特
別是早前已跌至超賣的科指股，預計相關板塊在未來幾日將可能有不錯的反彈，大市將在
２６２００點至２５８００點之間上落，可參考該區間調整倉位。（ｕｌ）
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