《盤後部署》中美貿易戰持續限制港股走勢，料恒指再試２６２００

《經濟通通訊社７日專訊》上周五（４日）美股表現造好，惟亞洲股市今日表現榮辱互見，

日經跌２０３點，台北加權指數升１２４點，港股方面則今早高開低走，路透引述一名美國官員

在內的三名知情人士的消息報道，美國準備再制裁至少１２名中方官員，消息引發港股盤中曾一

度跌逾５００點，低見２６２５６點；午後跌幅收窄，金融股表現最傷，匯控（００００５）、

建行（００９３９）、友邦（０１２９９）跌１至２％拖累大市氣氛，最終恆指收報２６５０６

，跌３２９點或跌１﹒２３％，主板成交１３５２﹒７４億元。國企指數報１０４７３，跌

１５１點或跌１﹒４２％。恆生科技指數報７９４４，跌８點或跌０﹒１０％。

內地股市一同下挫，上證綜合指數報３４１６，跌２７點或跌０﹒８１％，成交

３３６８﹒３７億元人民幣。深證成份指數報１３９７３，跌５３點或跌０﹒３８％，成交

４３２１﹒３４億元人民幣。



＊摩通警告慎防１８年崩盤再現，分析預料美聯儲暫不太可能調整買債計劃＊



摩根大通策略師發表研究報告指，投資者目前需要調整倉位，以對沖「擁擠交易」，以避免

２０１８年的悲劇重演，該分析師指出，於２０１８年１月時，股市出現大量資金流入，並達到

一個紀錄水平，但風險資產過度持倉令人擔憂，接著下一個月即發生「波動率末日」事件，引發

股市大跌。而高盛、大摩等分析師預計，風險偏好環境可能會持續到２０２１年，而隨著各國推

出措施應對疫情，部分投資者認為高收益債券、新興市場貨幣等資產將迎來豐收期。

隨著美國疫情大增，大家就業增長放慢，美國經濟將迎來更大挑戰，但有分析相信，聯儲局

可以改變或擴大買債的機會不大，分析指出，由於目前金融市場未算完全陷入困境，未來幾年的

低利率承諾亦不見得受到懷疑；而企業及家庭是需要補助金，並非聯儲局調低借款成本可解決。

芝加哥聯儲行總裁埃文斯表示，他相信隨著疫苗推出，經濟前景將會更加明朗，屆時才可判斷購

買資產的速度，以及購買哪種公債。



＊港股短線仍需尋底，至２６２００才會反彈＊



受美方再度制裁影響，中港股市今日錄得下挫，盤中一度下跌５００點至２６２００點水平

，隨著跌幅收窄，反映市場於２６２００點關口有一定支持。今日金融股跌幅顯著，匯控

（００００５）、建行（００９３９）等拖累市場氣氛，預計資金有機會再度流入科技股，投資

者應有撈底的準備，明日大市有機會再度測試２６２００點支持，如仍未跌穿則可考慮加倉，特

別是早前已跌至超賣的科指股，預計相關板塊在未來幾日將可能有不錯的反彈，大市將在

２６２００點至２５８００點之間上落，可參考該區間調整倉位。（ｕｌ）

