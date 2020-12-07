《台股攻略－馮偉明》台股再創新高，大升１２４點

《台股攻略》台股今日（７日）在鴻海及半導體股帶動下繼續攻頂，加權指數曾觸及高位

１４３０６點，惟創新高後受獲利沽壓，最終收１４２５６點，大升１２４點，成交金額擴大至

新台幣３３１７億元。

鴻海今日升超過６％收市，收新台幣８７﹒９０元，帶動旗下股份造好，天鈺以漲停板價新

台幣５２﹒３０元收市，升新台幣４﹒７０元，而鴻準收新台幣５６﹒３０元，升幅超過７％。

半導體股持續強勢，台積電以新台幣５１４元收市，升新台幣１１元。聯電收新台幣５０元，升

新台幣２﹒４０元；而其他半導體股，如華邦電、晶豪科及同致亦同樣升至漲停。ＬＥＤ股方面

，晶電及蘋果在龍潭廠共同開發Ｍｉｎｉ ＬＥＤ技術，傳已進入投產階段，帶動股價一度上升

超過３％，惟尾市升幅收窄，收新台幣４１﹒５０元，升新台幣０﹒３０元，而其他相關股份如

光鼎、光鋐、光磊及隆達等亦表現不俗。

雖然台股持續破頂，但獲利沽壓同時出現，投資風險亦隨之增加，匯市方面台幣亦持續強勢

，電子及半導體股走強，建議分批進場降低風險。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

