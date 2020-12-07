《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨小時圖形勢全面向淡

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為必需性消費業

、醫療保健業與金融業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中

國平安（０２３１８）、蒙牛乳業（０２３１９）與俄鋁（００４８６），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜

首選世茂集團（００８１３）、華潤電力（００８３６）與新東方（０９９０１）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、必需性消費業與資訊科技業

。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為蒙牛乳業、華潤啤酒（

００２９１）與碧桂園服務（０６０９８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考

。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選世茂集團、華潤電力

與建設銀行（００９３９）。

今早（７日）恆指略為高開，走勢隨即顯著向淡。藍籌股與國企股的沽壓明顯，好友節節敗

退。現時５大指數的表現均落後於美指期貨，偏低幅度介乎１﹒５％至２﹒５％之間。此外，恆

指期貨小時圖形勢全面向淡，前跌浪低位２６３０１支持曾見失守，形勢對淡友有利。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

