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07/12/2020 08:11

【大國博弈】富時羅素將從指數中剔除８間中國公司

　　《經濟通通訊社７日專訊》因應中美貿易戰再度升級，指數供應商富時羅素（ＦＴＳＥ　Ｒ
ｕｓｓｅｌｌ）在美股上周五（４日）收市後，公布將８間「中國軍事相關企業」的股分剔出Ｆ
ＴＳＥ全球股票指數系列，以及ＦＴＳＥ含中國Ａ股的指數，並將於本月２１日生效。
　　受影響的８間中國企業包括杭州海康威視（深：００２４１５）、中國鐵建（０１１８６）
（滬：６０１１８６）、中國衛星（滬：６００１１８）、中國交通建設（０１８００）（滬：
６０１８００）、中國核建（滬：６０１６１１）、中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６
６）、中科曙光（滬：６０３０１９）及中國化學（滬：６０１１１７）。消息指，該８家中國
企業股票市值介乎於３０億至６６０億美元，相當於２３１億至５０８９億港元。
　　富時羅素表示，考慮到指數用戶及其他利益持份者，才進行以上的剔除行為，並指出可能會
根據美國官員的調查結果，不排除將剔除更多公司，以及遵從政策；但假如明年３月底前制裁解
除，那麼富時羅素則在２０２２年９月進行半年評估，並重新考慮將這些公司納入指數之內。（
ｕｌ）

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