【大國博弈】富時羅素將從指數中剔除８間中國公司

《經濟通通訊社７日專訊》因應中美貿易戰再度升級，指數供應商富時羅素（ＦＴＳＥ Ｒ

ｕｓｓｅｌｌ）在美股上周五（４日）收市後，公布將８間「中國軍事相關企業」的股分剔出Ｆ

ＴＳＥ全球股票指數系列，以及ＦＴＳＥ含中國Ａ股的指數，並將於本月２１日生效。

受影響的８間中國企業包括杭州海康威視（深：００２４１５）、中國鐵建（０１１８６）

（滬：６０１１８６）、中國衛星（滬：６００１１８）、中國交通建設（０１８００）（滬：

６０１８００）、中國核建（滬：６０１６１１）、中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６

６）、中科曙光（滬：６０３０１９）及中國化學（滬：６０１１１７）。消息指，該８家中國

企業股票市值介乎於３０億至６６０億美元，相當於２３１億至５０８９億港元。

富時羅素表示，考慮到指數用戶及其他利益持份者，才進行以上的剔除行為，並指出可能會

根據美國官員的調查結果，不排除將剔除更多公司，以及遵從政策；但假如明年３月底前制裁解

除，那麼富時羅素則在２０２２年９月進行半年評估，並重新考慮將這些公司納入指數之內。（

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