《談國論企－黎偉成》要狠狠反擊美帝意識形態惡毒攬炒

《談國論企》中國在最近好幾年成功地反制特朗普在政經、科技等許許多多方面的實體攻擊

，惟近期面對華在國際間無理和惡毒進行的意識形態攬炒，須迅速直斥美帝國霸權主義者之非，

彰顯天地之正氣。中國宜鞏固和強化控疫清零及經濟復甦的佳效，以國內大循環推動國內外雙循

環，積極爭取國際多邊正義力量的支持、和應，乃美帝痛中之痛也。



＊中國抗疫清零經濟復甦乃美帝深痛＊



從特朗普劣行就任後劣作連番：（１）先是奸絕地伸出虛假的橄欖枝，示「友好」，而實際

由「暗」至「明」的著著進攻，由經貿推而廣之的到科技、企業、人員以至政治等幾乎全方位的

實體打擊，無法取得其預期的可觀甜頭，於是（２）由其蓬佩奧周遊列國的對中國進行無法無天

的攻奸，更瘋狂地由完全缺乏根據的亂指中國在５Ｇ「擾亂他國國安」，到近日更在意識形態方

面，以含血噴人式的誣衊中共。此為特廝不肯承認敗選而又得在２０２１年１月２０日離開白宮

前的對華進一步攬炒，用意當然是要把其退位後要狠狠的留下難攤子。

我之見，為中國今後仍會受到以美國為主的西方國家的實體政經以至意識形態的種種壓力，

需要好好作出研究、評估和部署對應之策，因（甲）即使特朗普惡思劣行未必在卸任後得到完全

的「延續」，惟美國民主、共和兩黨歷來的少有共識，就是要打壓中國以侵佔帝國霸權主義的「

利益」：由民主黨人奧巴馬掌政時的名為「重返亞洲」實為「圍堵中國」，到特朗普的全方位「

攬炒」，再回想到百多年前的「八國聯軍」，都是血腥腥的實證，而特朗普如斯仇華壓華，就（

Ｉ）正正因為其以「美國優先」而實為「白人優先」劣想作怪。

需要指出者，為（ＩＩ）美歐等西方「民主國家」，往往以共產主義國家為攻擊的對象，因

意識形態有相當大的差異。「民主」主義和社會，應該廣納與其不同的各種各樣主義和聲音，唯

是很「民主」地排除異見。「民主」何來﹗

尤其是（乙）中國現時是以「有中國特色的社會主義」發展，在經濟、民生取得重大成功，

反而成為美帝國霸權主義者痛恨之處，因「列強」過去對華如取如攜的明搶暗偷。

由是中國今後要（一）強化在控疫清零的經濟進一步穩中有進的發展，由「自力更生」到「

自主創新」的自強不息，有不斷提質增量，在世界許多國家還是受困惡疫及經濟衰退之際，反映

制度、政策、策略和執行上的成功，應該向全球作出踏實、有理的宣傳，以抗衡美帝的胡說八道

式的攬炒攻擊。

天主教教宗方濟各於２０２０年１０月４日，指出全球性衛生大危機已經展示沒有人可以在

隔絕中面對生活，不僅質疑「市場資本主義的「魔法理論」已經失敗」，甚至似乎間接批判特朗

普的美帝國霸道主義和劣行，驚雷一響乃警醒世人要認認真真、嚴嚴肅肅地思變，和採取實實際

際行動，以改變現下之惡況，很值得深切思與行。



＊強化國安團結歐亞推多邊主義力度＊



要（二）加緊以《港區國安法》的執行，狠狠打擊國際及境外勢力的亂港以反中之劣徒。此

亦為以特朗普、蓬佩奧最為痛怕之處。

（三）加大在國際間的多邊主義推廣力度，對歐亞的國家繼續和進一步作出誠摯的各種各樣

合作，共投共享，解除美帝對華妄言亂語所產生的種種憂疑。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

