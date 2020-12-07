《外匯達仁－盧楚仁》美匯弱勢持續，但超賣嚴重

《外匯達仁》雖然美國政府早前已經勸籲民眾在感恩節盡量留在家中度過，但美國部分民眾

一於少理，舉家外遊歡度佳節。亦因此，導致新型冠狀病毒在美國持續惡化。受到疫情惡化所拖

累，美國最近所公布的一連串經濟數據，亦明顯有轉壞的跡象。雖然最新公布的１１月份失業率

由６﹒９％下降至６﹒７％，但非農業就業人數表現相當令人失望，由６１萬大幅下降至

２４﹒５萬人，反映美國經濟有急轉直下的風險。



還有兩個多星期便到聖誕節和新曆新年，因大量美國人不理勸告，認為疫苗即將接種，故此

無須再害怕而趁聖誕佳節舉家在國內旅行。這種情況更加令金融市場憂慮，到時候不排除會把病

毒進一步擴散，經濟將進一步受到打擊，令交易員對美元前景感到悲觀。在疫情持續惡化之下，

美國聯儲局在下星期三（１６日）舉行議息會議。毫無疑問，聯儲局局長鮑威爾面對經濟急轉下

滑的情況下，金融市場一面倒預期，肯定鮑威爾在議息會議後將會釋放極為鴿派的言論來穩定信

心。故此，相信美元極大機會維持弱勢直至年底。



但在技術分析層面看，美匯指數在相對強弱指數（ＲＳＩ）１４已經跌至２６﹒９５水平，

反映超賣情況十分嚴重。估計ＲＳＩ１４一旦跌至２０水平的話，美匯指數有機會出現大幅反彈

，美匯指數若跌至９０心理關口位的時候便要小心出現物極必反的現象。

《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

