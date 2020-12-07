《午市前瞻》港股半日失二十天線，下一個支持位２６０００點

《經濟通通訊社７日專訊》路透引述一名美國官員在內的三名知情人士的消息報道，由於近

期香港反對派立法會議員遭港府取消就任資格，美國準備再制裁至少１２名中方官員；因應中美

貿易戰再度升級，指數供應商富時羅素（ＦＴＳＥ Ｒｕｓｓｅｌｌ）公布將８間「中國軍事相

關企業」的股分剔出ＦＴＳＥ全球股票指數系列，在在影響港股早市表表現。

港股本日開報２６８７０點升３４點，未幾，受上述消息拖累，港股愈跌愈有，半日最

多跌５７９點低見２６２５６點，一舉跌穿十天線（約２６６３６點）及二十天線（約２６４９

２點），當中中資金融股、阿里巴巴（０９９８８）、中海油（００８８３）等股為重災區，而

安踏體育（０２０２０）現為表現最差藍籌。最終港股半日收報２６３８２點，跌４５３點或跌

１﹒６９％，主板成交７９３﹒６６億元。國企指數報１０４３７，跌１８７點或跌１﹒７６％

。恆生科技指數報７９０５點，跌４７點或跌０﹒５９％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３４２１點，跌２２點或跌０﹒６６％，成交２１６７﹒４２億

元人民幣。深證成份指數報１３９９１點，跌３４點或跌０﹒２５％，成交２６８６﹒３２億元

人民幣。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）跌１﹒１％，報５８２元；友邦保險（０１２９９）

跌２﹒５３％，報８６﹒７５元；匯豐控股（００００５）跌１﹒７１％，報４３元；中國移動

（００９４１）跌１﹒０７％，報４６﹒２５元；香港交易所（００３８８）跌２﹒４％，報３

８２﹒６元。



＊花旗料內銀面對更高資本要求，招行跌近４％＊



花旗預計，包括國有六大行在內的８至１３家中資銀行將入選國內系統重要性銀行，要有更

嚴格的資本充足率及槓桿率等要求，將面臨放緩貸款增速和下調分紅等壓力，內銀股回吐。招商

銀行（０３９６８）跌３﹒５６％，報４８﹒８元；建設銀行（００９３９）跌２﹒１３％，報

５﹒９６元；中國銀行（０３９８８）跌２﹒５７％，報２﹒６５元；工商銀行（０１３９８）

跌２﹒２％，報４﹒８８元；交通銀行（０３３２８）跌１﹒８８％，報４﹒１８元。

指數供應商富時羅素在美股上周五（４日）收市後，公布將８間「中國軍事相關企業」的股

分剔出ＦＴＳＥ全球股票指數系列，以及ＦＴＳＥ含中國Ａ股的指數，並將於本月２１日生效。

Ｈ股包括下述股份。中國鐵建（０１１８６）跌２﹒１６％，報４﹒９８元；中交通（０１８０

０）跌１﹒７３％，報３﹒９７元；中車（０１７６６）跌１﹒９６％，報３元。

伊朗國營通訊社周日引述伊朗總統魯哈尼稱，該國準備全面恢復原油生產，希望在３個月內

生產規模，石油股個別發展。中海油（００８８３）跌３﹒５１％，報７﹒１４元；中石油（０

０８５７）跌１﹒２２％，報２﹒４２元；中石化（００３８６）升０﹒５６％，報３﹒５６元

；中海油服（０２８８３）升３﹒４１％，報６﹒０７元。



＊明源雲逆市半日彈近一成，暫表現最佳科指成分股＊



科技股個別發展。本日正式成為科指成分股且獲納入港股通的明源雲（００９０９）升９﹒

５１％，報４４﹒３５元；與明源雲雷同的祖龍娛樂（０９９９０）則跌１﹒２２％，報２０﹒

２５元；阿里巴巴跌２﹒８％，報２５６﹒６元；京東（０９６１８）跌３﹒１２％，報３２８

﹒８元；小米集團（０１８１０）跌１﹒３８％，報２５元。

恆指新貴普遍回吐。美團（０３６９０）跌２﹒１５％，報２８２﹒４元；百威亞太（０１

８７６）跌０﹒９２％，報２６﹒８元；安踏體育（０２０２０）跌３﹒０７％，報１０７﹒２

元。

本日有多隻異動股。逾兩億售光伏電站料賺４６０４萬人幣的保利協鑫能源（０３８００）

升１７﹒７８％，報１﹒０６元；獲提以每股３元的私有化的Ｉ﹒Ｔ（００９９９）升４３﹒８

１％，報２﹒７９元；遭銀保監撤銷《上海銀監局關於上海東正汽車金融有限責任公司開業的批

復》的正通汽車（０１７２８）跌２２﹒２２％，報０﹒８４元。



＊麥嘉嘉：晶圓產能短缺非一時三刻，僅短線影響車股＊



港股半日最多跌５７９點，連失十天、二十天線。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，今

日港股回調是受累包括技術性調整和富時羅素從產品剔除８間中國企業股票的行動，反映中美關

係確實會影響到投資取向，由於港股已失二十天線，最新的支持位在２６０００點，向上阻力２

７０００點。

她提到，美國的制裁名單多為上市公司的母企，需視乎每股持貨和持股比列去辨別對一些Ｈ

、Ａ股均有上市的公司對他們的Ｈ、Ａ股各自的影響，但相信日後若有指數需剔除與制裁相關的

股份，Ａ股數量有機會多於Ｈ股。認為仍有眾多不明朗因素，相關股份不宜撈底。

據報晶圓代工產能緊缺，影響下游車企，麥嘉嘉認為晶圓產能短缺問題不是一時三刻的事，

預期對廣汽（０２２３８）、上汽（滬：６００１０４）等車股會有短線影響，將有利二、三線

晶片股，如華虹半導體（０１３４７），但其股價亦已累升不少。（ｎｓ、ｋｓ）

