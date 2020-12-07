《娥姐錦囊－張賽娥》美嚴審上市中企，香港有危亦有機

《娥姐錦囊》美國眾議院上周三（２日）表決通過《外國公司問責法》，當地監管機構若無

法審查財務審計底稿，相關中概股可能被逼在美退市，本來大家憧憬中概股會因此轉到香港上市

，港交所（００３８８）也會漁人得利，但最近市場開始擔心香港會成為中美博弈之磨心，難以

獨善其身，美方甚至有可能以制裁及限用美元等極端手段來對付香港。就近日所見，美國總統特

朗普似乎有意在退任前為中美關係製造障礙，令拜登上場後也難即時修正，但相信暫時未致掀起

金融戰或對香港造成實際重大的影響。

儘管美國民主、共和兩黨對華政策目標相若，但拜登上任後仍需要時間熱身，而他本人手段

比較文明，估計暫時不會對香港祭出太激烈的措施，當然香港在風眼下，宜悶聲發大財，保持低

調，避免落人口實，製造被人攻擊的藉口。

未來一段日子，如果美國相信香港始終較接近西方自由民主的制度而手下留情，內地企業透

過香港走出去，將為港交所持續帶來商機，相反，一旦出現極端情況，香港失去橋樑中介角色，

便將舉步維艱。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

