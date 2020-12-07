《美元走勢－羅明立》美匯縱有反彈，中線仍有下行空間

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒２１ １０３﹒９４ １０４﹒１１

歐元╱美元 １﹒２１４０ １﹒２１１９ １﹒２１３０

英鎊╱美元 １﹒３４３７ １﹒３４１０ １﹒３４１４

美元╱瑞郎 ０﹒８９１９ ０﹒８９０５ ０﹒８９１２

美元╱港元 ７﹒７５０８ ７﹒７５０１ ７﹒７５０５

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《美元走勢》美國１１月非農就業職位只增加２４﹒５萬份，遠低於預期的４６﹒９萬份；

同期，美國失業率為６﹒７％，雖然較預期的６﹒８％下降，不過主要由於美國勞動力參與率跌

至６１﹒５％所致。另外，美國商務部公布，１０月貿易赤字按月擴大至６３１億美元，略優於

市場預期的６４８億赤字，期內進出口分別增長２﹒１％及２﹒２％。

美匯指數跌至９０﹒５０附近暫時喘定，短線或有反彈，但整體表現仍然疲弱。市場憧憬美

國政府將會推出新一輪紓困方案，加上美聯儲配合維持寬鬆的貨幣政策，遏抑美匯指數走勢，估

計美匯指數縱有反彈，中線仍有下行空間。

加拿大１１月就業人數增加６﹒２１萬，高於預期的增加２萬；失業率由１０月份及預期的

８﹒９％，大幅下降至８﹒５％；同期，就業參與率只是略降至６５﹒１％，反映加拿大就業明

顯改善。受惠國際油價走勢上升，加元短線反復上升。英國跟歐盟的談判未有進展，雙方領導人

同意恢復談判，希望最後能解決原則性分歧。英鎊由１﹒３５以上大幅回調超過１００點，歐元

亦跌至１﹒２１低位，短線可小注博調整。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０００ １﹒２２１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

