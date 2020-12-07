  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/12/2020 15:16

《美元走勢－羅明立》美匯縱有反彈，中線仍有下行空間

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒２１　　　１０３﹒９４　　　１０４﹒１１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１４０　　　１﹒２１１９　　　１﹒２１３０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３４３７　　　１﹒３４１０　　　１﹒３４１４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９１９　　　０﹒８９０５　　　０﹒８９１２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０８　　　７﹒７５０１　　　７﹒７５０５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國１１月非農就業職位只增加２４﹒５萬份，遠低於預期的４６﹒９萬份；
同期，美國失業率為６﹒７％，雖然較預期的６﹒８％下降，不過主要由於美國勞動力參與率跌
至６１﹒５％所致。另外，美國商務部公布，１０月貿易赤字按月擴大至６３１億美元，略優於
市場預期的６４８億赤字，期內進出口分別增長２﹒１％及２﹒２％。
　　美匯指數跌至９０﹒５０附近暫時喘定，短線或有反彈，但整體表現仍然疲弱。市場憧憬美
國政府將會推出新一輪紓困方案，加上美聯儲配合維持寬鬆的貨幣政策，遏抑美匯指數走勢，估
計美匯指數縱有反彈，中線仍有下行空間。
　　加拿大１１月就業人數增加６﹒２１萬，高於預期的增加２萬；失業率由１０月份及預期的
８﹒９％，大幅下降至８﹒５％；同期，就業參與率只是略降至６５﹒１％，反映加拿大就業明
顯改善。受惠國際油價走勢上升，加元短線反復上升。英國跟歐盟的談判未有進展，雙方領導人
同意恢復談判，希望最後能解決原則性分歧。英鎊由１﹒３５以上大幅回調超過１００點，歐元
亦跌至１﹒２１低位，短線可小注博調整。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１５０　　　１﹒２０００　　　１﹒２２１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS07/12/2020
【FOCUS】經濟愈慘美股愈癲　調整組合迎接通脹
開市Good Morning07/12/2020
《開市Good Morning》溫傑：不建議明源雲破頂後追入
市場動向07/12/2020
恒馳1路跑曝光 全面量產臨近
財經熱話04/12/2020
《股市一周》港股未收復周初跌勢幸守十天線　全星期累跌58點
中國故事04/12/2020
《神州經脈》美增4間中企入黑名單　滬指連升三周　人幣兩年半高
財經熱話04/12/2020
《嚟緊炒Ｄ乜》阿里健康扭虧業績爆發　借京東健康招股熱再戰高位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Midea 20公升蒸氣焗爐

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BallinHK木板球衣製品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>