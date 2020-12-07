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07/12/2020 08:28

《ＩＰＯ反應》藍月亮（６９９３）首日孖展５１８億，超購５２倍

　　新股熱潮持續升溫，內地家庭清潔護理用品商藍月亮（０６９９３）上周五（４日）首日招
股，在京東健康（０６６１８）及泡泡瑪特（０９９９２）凍資超過６０００億元下，銷情仍然
理想，多間券商合共借出超過５００億元孖展。
　　綜合券商數據顯示，藍月亮首日孖展錄得５１７﹒６億元，超購５１﹒６倍，當中耀才借出
１０２億元、輝立借出８８億元、凱基借出７０億元。《香港經濟日報》

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