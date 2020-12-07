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07/12/2020 10:48

傳匯控（５）將裁減５５７名法國員工，商業銀行裁減人數最多

　　《經濟通通訊社７日專訊》據外國媒體報道，匯豐控股（００００５）計劃透過自願離職的
方式裁減法國業務５５７個職位。匯控發言人表示，商業銀行部門將裁減３８８個職位，其他削
減的職位則涉及法國總行和資訊科技部門，明年４月將有首批員工離職。
　　直至明年９月，根據當地工會指，匯控在法國將共有約７０００名員工，意味今次將削減當
地８％人手。（ｃｗ）

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