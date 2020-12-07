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07/12/2020 19:22

《再戰明天》歐元區公布第三季ＧＤＰ，美公布第三季非農業生產力

　　《經濟通通訊社７日專訊》明日（８日），歐元區公有第三季國內生產總值，美國公布第三
季非農業生產力。

＊瑞典央行總裁英韋斯講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：００ｐｍ，瑞典央行總裁英韋斯就低利率環境對
貨幣政策的影響發表講話。

＊美國公布第三季非農業生產力，歐元區公布第三季國內生產總值＊

　　在數據方面，明晨４：００ａｍ，美國公布１０月消費信貸，料由１６２﹒１億美元降至
１６１億美元。
　　７：５０ａｍ，日本公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料由下滑７﹒９％升上
５％；國內生產總值（環比）季率料由下滑２８﹒１％升上２１﹒４％。
　　４：００ｐｍ，台灣公布１１月消費者物價指數，年率料由下滑０﹒２４％升上持平。
明午６：００ｐｍ，歐元區公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料由下滑１１﹒８％
升上１２﹒６％；年率跌幅料由１４﹒７％，收窄至４﹒４％。９：３０ｐｍ，美國公布第三季
非農業生產力，料由１０﹒１％降至４﹒９％。

＊京東健康（０６６１８）上市＊

　　在本港，明日，京東健康（０６６１８）上市日召開網上記者會。（ｈｏ）

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