《再戰明天》歐元區公布第三季ＧＤＰ，美公布第三季非農業生產力

《經濟通通訊社７日專訊》明日（８日），歐元區公有第三季國內生產總值，美國公布第三

季非農業生產力。



＊瑞典央行總裁英韋斯講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：００ｐｍ，瑞典央行總裁英韋斯就低利率環境對

貨幣政策的影響發表講話。



＊美國公布第三季非農業生產力，歐元區公布第三季國內生產總值＊



在數據方面，明晨４：００ａｍ，美國公布１０月消費信貸，料由１６２﹒１億美元降至

１６１億美元。

７：５０ａｍ，日本公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料由下滑７﹒９％升上

５％；國內生產總值（環比）季率料由下滑２８﹒１％升上２１﹒４％。

４：００ｐｍ，台灣公布１１月消費者物價指數，年率料由下滑０﹒２４％升上持平。

明午６：００ｐｍ，歐元區公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料由下滑１１﹒８％

升上１２﹒６％；年率跌幅料由１４﹒７％，收窄至４﹒４％。９：３０ｐｍ，美國公布第三季

非農業生產力，料由１０﹒１％降至４﹒９％。



＊京東健康（０６６１８）上市＊



在本港，明日，京東健康（０６６１８）上市日召開網上記者會。（ｈｏ）

