《小傳日記》花旗出招玩制裁，新舊經濟齊散財！

《小傳日記》路透引述一名花旗國官員在內嘅三名知情人士的消息報道，由於近期香江反對

派立法會議員遭港府取消就任資格，花旗國準備再制裁至少１２名中方官員；因應神州同花旗國

貿易戰再度升級，指數供應商富時羅素公布將８間「神州軍事相關企業」的股分剔出ＦＴＳＥ全

球股票指數系列，影響魚缸表現。魚缸開報２６８７０點升３４點，未幾，受上述消息拖累，港

股愈跌愈有，全日最多跌５７９點低見２６２５６點，一舉跌穿十天線（約２６６４８點）及二

十天線（約２６４９８點），當中金融佬、阿里巴巴（０９９８８）、中海油（００８８３）等

股為重災區。

晏晝內險佬同重磅佬企穩，加上美股指數期貨跌勢喘定，魚缸跌勢放緩。最終收報２６５０

６，跌３２９點或跌逾１巴仙，主板成交１３５２﹒７４億元。國企指數報１０４７３點，跌１

５１點或跌逾１巴仙。恆生科技指數報７９４４點，跌８點或跌唔夠１巴仙。

Ａ場方面，上證綜合指數報３４１６點，跌２７點或跌近１巴仙。深證成份指數報１３９７

３點，跌５３點或跌唔夠１巴仙，兩市總成交７６８９﹒７１億銀人仔。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）跌近１巴仙，報５８３﹒５銀；友邦保險（０１２９

９）跌逾１巴仙，報８７﹒９５銀；大笨象（００００５）跌近２巴仙，報４２﹒９銀；神州移

動（００９４１）跌近１巴仙，報４６﹒３５銀；三發發（００３８８）跌近２巴仙，報３８４

﹒４銀。



＊納入港股通明源雲就衝，辣招唔推住地產佬愉悅＊



科技佬個別發展。本日正式成為科指成分股且獲納入港股通嘅明源雲（００９０９）有北水

照住，創新高升近一成，報４４﹒５銀為表現最佳科指佬；情況同明源雲一樣嘅祖龍娛樂（０９

９９０）抽高逾４巴仙，報２１﹒４銀；阿里巴巴碌低逾２巴仙，報２５８銀；美團（０３６９

０）唔見逾２巴仙，報２８２﹒４銀；小米集團（０１８１０）漏氣跌近１巴仙，報２５﹒１５

銀。

財政司司長陳茂波話目前不存在放寬樓市「辣招」的空間，地產佬有資金流入。九龍倉置業

（０１９９７）跳高近３巴仙，報３９﹒５５銀；恆基地產（０００１２）彈起近１巴仙，報３

１﹒５５銀；新鴻基地產（０００１６）鏟高逾１巴仙，報１０３﹒５銀；新世界發展（０００

１７）起哄近２巴仙，報３７﹒６銀；恆隆地產（００１０１）升近１巴仙，報１９銀。



＊中行被罰款內銀或被管，銷售數字回內房表現頹＊



之前搞到滿城風雨嘅原油寶事件終於公布調查結果，中行（０３９８８）因為違規行為被中

銀監罰款５０５０萬人仔，仲被停止相關業務，全日走低近１巴仙，報２﹒７銀。花旗預計，包

括國有六大行在內８至１３家中資銀行將入選國內系統重要性銀行，要有更嚴格嘅資本充足率及

槓桿率等要求，將面臨放緩貸款增速和下調分紅等壓力。其他內銀同受拖累，建行（００９３９

）跌近２巴仙，報５﹒９７銀；工行（０１３９８）跣低逾２巴仙，報４﹒８７銀；；農行（０

１２８８）跌逾１巴仙，報２﹒８９銀；招行（０３９６８）回吐逾４巴仙，報４８﹒４５銀；

中信銀行（００９９８）跌低逾２巴仙，報３﹒３７銀。

人仔匯價持續走強，但喺政策影響下，唔少房企公布嘅上月銷售都有影響。內房今日整體都

跑輸，世茂（００８１３）被中金狠劈目標３１巴仙，並剔出確信買入名單，埋單急插逾３巴仙

，報２３﹒８銀；融創（０１９１８）１１月銷售額升４巴仙，仍然碌低近２巴仙，報２８﹒３

銀；潤地（０１１０９）唔見逾３巴仙，報３１﹒８銀；龍湖（００９６０）碌低近４巴仙，報

４３﹒０５銀；龍光集團（０３３８０）跌近２巴仙，報１２﹒２８銀。



＊富時剔軍企中車價竟起，伊朗增出口油佬好憂愁＊



因應花旗上月底下令禁止同神州軍方有關聯的公司交易後，富時羅素上星期五就發聲明，決

定剔除８家神州企業，當中３隻在香江掛牌，不過股價個別發展。中交建（０１８００）唔見逾

２巴仙，報３﹒９５銀；中國中車（０１７６６）彈高１格，報３﹒０７銀；中鐵建（０１１８

６）走低逾２巴仙，報４﹒９８銀。

憧憬花旗再再推經濟刺激措施，油價上周累計漲近２巴仙，連續第五周上漲。不過伊朗總統

魯哈尼話，準備全面恢復原油生產，希望在３個月內生產規模，出口量可望回復侵侵２０１８年

退出核協議及恢復對伊朗原油出口的嚴格禁制前水平。出口量突然多左，油佬都嚇到腳軟，中海

油（００８８３）碌低逾３巴仙，報７﹒１７銀；中石化（００３８６）唔見近１巴仙，報３﹒

５７銀；中石油（００８５７）下滑２巴仙，報２﹒４銀；中海油田（０２８８３）漏氣逾４巴

仙，報６﹒１１銀。請請！



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