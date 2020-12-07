《保障全方位－左偉豪》如何選擇合適延期年金保單

《保障全方位》不少人都會考慮在退休前購買保險產品，以確保於退休後能繼續得到穩定的

收入及獲得可靠保障，所以自去年推出專為退休入息而設的合資格延期年金保單受到市場青睞。

事實上，我們只要投保合適的計劃，不但加快完成自己的理財目標，更可於退休後享受無憂無慮

的黃金歲月。



＊自訂退休方案，靈活配合需要＊



合資格延期年金保單是一種長期保險產品，投保人透過分期繳付保費，讓保費在累積期內積

存生息，然後在累積期後便能開始領取年金，成為穩定的收入來源。

目前市場上有不少合資格延期年金保單，應如何選擇適合自己的計劃呢？我們可從保費繳付

年期、年金年期、繕發年齡等因素著手考慮。有些合資格延期年金保單設有不同的保費繳付年期

，如５年或１０年，以供投保人按照其退休計劃自行選擇；至於年金領取期方面，不同產品亦提

供不同年金年期供投保人選擇，部分更允許年金領取人早於５０歲時開始領取年金，適合計劃提

早退休的人仕輕鬆展開人生下半場。年金領取人更能選擇不同的年金領取方式，可以現金每月提

取，或積存於保單內繼續滾存生息。



＊固定入息兼享潛在紅利回報＊



購買合資格延期年金保單是以累積財富準備退休為大前提，要達到理想中「自製長糧」的效

果，投保人必需了解有關產品的回報。市面上大部分合資格延期年金保單所派發的每月年金款項

一般分為「保證」及「非保證」兩部分，年金領取人不但可享有固定的「每月保證年金款項」，

更有機會獲得潛在回報的「每月非保證年金款項」，但要注意每月年金款項可能會因年金開始年

齡、保費繳付方式、年金年期等而有所不同。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《

ＡＸＡ安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監 左偉豪》

