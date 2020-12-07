《宏觀理財－冼健岷》儲蓄保險，養成良好習慣好工具

《宏觀理財》理財最基本的法則，就是盡早養成「儲蓄」這良好習慣。而根據香港存款保障

委員會最新公布的香港人儲蓄「安全感」指標調查，６７％受訪者有儲蓄習慣，比例與去年相若

；但在疫情及經濟的打擊下，每人每月平均儲蓄金額按年下跌７％，至約７０００元，中位數則

維持在５０００元。

當中，銀行活期或定期存款仍是最常採用的儲蓄方式，比率高達７２％。然而，現時即使是

定期存款的利息亦聊勝於無－。以存款金額為１０萬元，存款期為３個月計，傳統銀行提供的年

利率，全部均在１厘以下，有些甚至低至０﹒０１厘，而基本消費物價通脹率，在此經濟陷於衰

退的時候，雖然政府已將其全年預測下調，但仍高達１﹒３％；換句話說，在銀行敘造定存，所

收利息不及通脹，財富便不斷被蠶食。



＊儲蓄加人壽，一舉兩得＊



更重要的是，美國聯儲局已明言，零息政策將維持至２０２３年年底，即低息環境將維持一

段時間，而不少儲蓄人士往往得個「儲」字－將資金累積於銀行戶口，長期不作應用；與其看著

存款的回報跑輸通脹，不如將儲蓄投放到保證回報更高的理財產品。當中，儲蓄保險不失為一個

穩妥的選擇。

投保人於供款期內，定期定額作出供款，相當於養成儲蓄的習慣；滾存期後，因應不同保單

的條款，可定期收取一筆保證現金及非保證的紅利，或在保單期滿時取回本金及保證回報，再加

非保證的紅利。而保單生效期內，投保人萬一身故，受益人可獲賠償。



＊供款期長短，各適其適＊



事實上，儲蓄保險有不少種類，最簡單的是短期儲蓄保險，供款期短至兩、三年，保單期滿

期為三至五年；不過，在低息環境下，不少短期儲蓄保險計劃已下架，市場上的選擇不多。

除了短期儲蓄保險，當然也有較長期的計劃，供款期長達２０年的都有選擇。此類儲蓄保險主要

為具有較長線目標的投保人而設，例如置業、子女教育，以至退休，年回報率理論上高於短期儲

蓄保險，但當中主要靠分紅部分，而分紅部分並非保證。

供款期長的保單，另一風險是資金被鎖死，投保人需考慮自己的財政能力，以至供款能力，

尤其是現時經濟前景不明朗，打工仔飯碗隨時不保，嚴重影響現金流，若需退保，取回資金或會

少於已供保費。

最後，定期派發現金的年金、Ｃｏｕｐｏｎ Ｐｌａｎ等計劃，亦屬儲蓄保險的一種，延期

年金更可享有退稅優惠，每年最高達到１０２００元。總括而言，儲蓄保險林林種種，投保人應

因應自己需要，作出選擇。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

