憂中美衝突加劇，港股急挫３２９點收２６５０６力守廿天線

《經濟通通訊社７日專訊》指數供應商富時羅素在美股上周五收市後，公布將８間「中國軍

事相關企業」的股份剔出ＦＴＳＥ全球股票指數系列，以及ＦＴＳＥ含中國Ａ股的指數，港股方

面今早則輕微高開３４點報２６８７０點已為全日最高位，其後有外媒引述ＭＳＣＩ消息，或於

周內決定是否剔除相關股票；加上另有報道指，美國準備再制裁至少１２名中方官員，市場憂慮

中美關係惡化打擊投資市場，美股三大指數期貨走淡，恆指倒跌，最多挫５７９點低見

２６２５６點，內銀、油股、重磅科網股跌勢較為明顯。午後恆指跌幅有所放緩，收市仍挫

３２９點或１﹒２３％，報２６５０６點，失守十天線（２６６４８點），二十天線

（２６４９８點）失而復得，主板成交１３５２﹒７４億元減少２１﹒４７％。國指收報

１０４７３點，跌１５１點或１﹒４２％。

科指同樣高開低走，跌８點或０﹒１％，報７９４４點。

恆指、國指、科指季檢結果今日生效，重磅股執位，友邦（０１２９９）跌１﹒１８％，報

８７﹒９５元。傳匯控（００００５）計劃透過自願離職的方式裁減法國業務５５７個職位，等

同當地８％人手，股價跌１﹒９４％，報４２﹒９元。新經濟股向淡，騰訊（００７００）跌

０﹒８５％，報５８３﹒５元；阿里巴巴（０９９８８）挫２﹒２７％，報２５８元。

Ａ股兩市收跌，上證綜指報３４１６點，跌２７點或０﹒８１％；深證成指報１３９７３點

，跌５３點或０﹒３８％。兩市總成交７６８９﹒７１億人幣增加２﹒７％。



＊遭富時羅素剔出旗下產品，中鐵建、中交建各跌逾２％＊



富時羅素將８間「中國軍事相關企業」的股分剔出旗下產品的行動將於本月２１日生效，不

排除根據美國官員的調查結果，剔除更多公司；ＭＳＣＩ亦有可能於周內決定是否剔除有關股票

。與富時羅素行動相關的Ｈ股有中鐵建（０１１８６）跌２﹒１６％，報４﹒９８元；中交建

（０１８００）挫２﹒２３％，報３﹒９５元；中車（０１７６６）升０﹒３３％，報３﹒０７

元。另外，聯通（００７６２）軟０﹒６６％，報４﹒５４元；中移動（００９４１）跌

０﹒８６％，報４６﹒３５元；中電信（００７２８）走低２﹒５５％，報２﹒２９元。

花旗預計，包括國有六大行在內的８至１３間中資銀行將入選國內系統重要性銀行，會有更

嚴格的資本充足率及槓桿率等要求，將面臨放緩貸款增速和下調分紅等壓力。建行

（００９３９）跌１﹒９７％，報５﹒９７元；招行（０３９６８）走低４﹒２５％，報

４８﹒４５元；中信銀行（００９９８）挫２﹒０３％，報３﹒３７元。該行指，郵儲行

（０１６５８）、平安銀行和興業銀行是首選，可能在今年和明年錄得優於同業的利潤增速，郵

儲行微升０﹒６８％，報４﹒４７元。中國銀保監對中行（０３９８８）「原油寶」產品風險事

件作行政處罰，對該行及其分支機構罰款共５０５０萬人幣，收跌０﹒７４％，報２﹒７元。



＊伊朗準備全面恢復原油生產，中海油跌逾３％跑輸＊



拜登預期１月就任美國總統，伊朗國營通訊社引述總統魯哈尼稱，準備全面恢復原油生產，

希望在３個月內生產規模，出口量可回復特朗普２０１８年退出核協議及恢復對伊朗原油出口的

嚴格禁制前水平。油股個別發展，中海油（００８８３）挫３﹒１１％，報７﹒１７元，為今日

表現最差藍籌；中石油（００８５７）跌２﹒０４％，報２﹒４元。中石化（００３８６）董事

會審議通過關於投資約２８８億人幣建設天津南港１２０萬噸╱年乙烯及下游高端新材料產業集

群項目的議案，中石化升０﹒８５％，報３﹒５７元。中海油服（０２８８３）升４﹒０９％，

報６﹒１１元；Ｆ三星原油期（０３１７５）跌０﹒９１％，報３﹒０３４元。

內媒報道，近幾個月來上游晶圓代工產能緊缺漲價的問題持續，加上國外疫情導致下游的相

關晶片的缺貨漲價愈發嚴重，已影響到汽車行業。車股普跌，藍籌吉利（００１７５）跌

０﹒９５％，報２０﹒８５元；長汽（０２３３３）跌２﹒０９％，報１４﹒０２元；廣汽

（０２２３８）走低３﹒４８％，報７﹒７６元。恆大汽車（００７０８）旗下「恆馳１」在生

產基地作路跑測試，意味距離量產更進一步，炒高９﹒４３％，報２９元。東風（００４８９）

宣布將發行最多９﹒５７億Ａ股，軟０﹒３８％，報７﹒８５元。



＊恆指新貴全數下滑，明源雲炒高近一成冠科指＊



明源雲（００９０９）今日正式成為科指股並獲納入港股通，走高９﹒８８％，報４４﹒５

元。祖龍娛樂（０９９９０）同樣獲納入指數，收升４﹒３９％，報２１﹒４元。恆騰網絡

（００１３６）和網龍（００７７７）遭剔除，前者平收報０﹒２５元，後者升１﹒０７％報

１６﹒９４元。

恆指新貴安踏（０２０２０）跌３﹒０７％，報１０７﹒２元；美團（０３６９０）跌

２﹒１５％，報２８２﹒４元；百威亞太（０１８７６）跌０﹒７４％，報２６﹒８５元。遭剔

出藍籌的太古Ａ（０００１９）軟０﹒５５％，報４４﹒８５元。（ｎｓ）

